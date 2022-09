中国驻港解放军星期五(9月9日)在港府宪报刊登公告,罕见提及青山练靶场靶场区域进行“常态化组织实弹演训”(firing practices held there regularly),呼吁香港市民切勿进入。

据香港《明报》报道,有别于过去中国驻港解放军公告列明实弹射击的日期及时段,驻港解放军9日宪报公告中提醒,青山练靶场为“驻军重要练兵场所”,区域常态化组织实弹演训,存在较大安全隐患。

公告也说,驻港解放军也正组织清理近期发现的一批外军部队遗留未爆弹(unexploded bombs left behind by the other military forces),呼吁市民切勿进入,避免造成人身伤害。有别于过去驻军公告由时任驻军部队参谋长签署下款,这次则以驻港部队发出公告。

中国驻港解放军在公告中重申,青山练靶场属军事禁区,未经中国人民解放军驻香港部队 ( 驻军 ) 许可,进入该区域属违法行为,一经循简易程序定罪,可判处罚款5000港元(约889新元)及监禁两年。