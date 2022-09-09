上海常态化核酸检测点免费服务延长至10月31日

为进一步巩固疫情防控成果，快速发现阳性感染者，上海市常态化核酸检测点免费服务将延长至今年10月31日。

据上海发布微信公号星期五（9月9日）消息，上海市目前仍有社会面冠病感染者报告，“外防输入、内防反弹”压力任务依然较大。为进一步巩固疫情防控成果，快速发现阳性感染者，上海市有必要在现阶段进一步加强社会面核酸检测工作。

按照国家和我市疫情防控有关规定，上海市疫情防控工作领导小组办公室作出以下决定：

一、全市常态化核酸检测点免费检测服务，延长至2022年10月31日。

二、从即日起至2022年10月31日，市民应每周至少进行一次核酸检测。市民如七天内无核酸检测记录，其“随申码”将会被赋黄码；完成核酸采样后，其“随申码”将在24小时内转码。

三、七天内无核酸检测记录的市民，应及时参与社区便民筛查或至核酸采样点开展核酸检测。对“应检未检”并造成疫情传播扩散的，将依法追究相应法律责任。

四、除进出所居住小区、前往核酸采样点进行核酸检测、就医等外，被赋黄码人员非必要不外出，尽量减少与他人接触，避免前往人群聚集公共场所。

五、对长期卧床重病患者、行动不便老人、残障人士、婴幼儿等特殊人群，各区要提供核酸检测便利服务。

六、市民如对其“随申码”赋码有异议的，可通过“随申办”或“12345”市民服务热线等渠道反映。

七、后续根据上海市疫情风险研判，对核酸检测有关政策和措施进行相应调整。