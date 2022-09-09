中国盼德国秉持理性务实对华政策 为世界经济注入正能量

中国希望德国能够秉持理性务实的对华政策，为两国高水平的互利合作和维护开放型的世界经济注入正能量。

据环球网报道，中国外交部发言人毛宁星期五（9月9日）在例行记者会上，针对路透社记者关于有报道指德国经济部将采取措施、降低对华依赖的提问时，作出上述回应。

她说：“我不掌握你说的情况，但是如果你说的属实的话，我只能说德国的有关措施毫无逻辑，非常荒谬。”

毛宁对此表示，这些措施无论对德国自身的经济发展，还是中德务实合作，都没有任何好处。

毛宁指出，过去50年来，中德始终秉持互利共赢的原则推进经贸合作，尽管面对众多不利条件，今年1月至7月中德的双边贸易和投资都保持了增长，这种紧密的经济联系是市场规律和商业决策的结果，也是经济全球化的一个缩影。

她说：“我想要告诉你的是，无论国际风云如何变幻，中国坚持扩大高水平开放的决心不会改变，同世界分享发展机遇的决心不会改变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。我也相信，中国市场对外资的吸引力只会越来越大。”

毛宁说，中方希望德国能够秉持理性务实的对华政策，通过扩大双向开放，为两国高水平的互利合作和维护开放型的世界经济注入正能量，而不要搬起石头砸了自己的脚。