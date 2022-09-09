中国驻联合国代表：中国与联合国人权办的合作陷入危机

中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭称，在联合国人权办公室发表了《新疆人权报告》后，中国政府与人权办公室的合作“陷入了危机”。

据法新社报道，陈旭在联合国记者协会（ACANU）组织的一场线上记者会上说：“当我们受到伤害时，我们不能若无其事地开展合作。”

他说，在联合国人权事务高级专员巴切莱特今年5月访华期间，北京方面就已表示愿意深化与联合国人权办公室的合作，双方还就一整套的双边合作机制达成了协议。

陈旭续称，但面对中国的“最大诚意”，人权办公室却发布了《新疆人权报告》，关闭了双方合作之门。他说，发布这种性质的评估报告使一切都处于危险之中。

陈旭还质疑人权办公室是否真的可以代表全球机构。他称，这份《新疆人权报告》“很明显”是基于政治动机，迎合某些国家的政治伎俩来压制中国。

但陈旭也称，中国仍是整个联合国的热心支持者，并表示愿与早前被任命接下巴切莱特位子的奥地利籍的沃尔克·特克（Volker Turk）合作。

他说，中国政府准备与新任高级专员建立工作关系，并希望特克能带领人权办公室严格遵守任务规定，并遵循客观、公正、非选择性和非政治化的原则。

巴切莱特在上星期三（8月31日）任期结束最后一刻发布了《新疆人权报告》。这份报告详细列出了一系列在新疆发生的侵犯人权的行为，包括酷刑、强迫劳动和任意拘留，为维权组织、西方国家和流亡的维吾尔族社区长期以来提出的许多指控提供了证明。

不过，报告没有使用“种族灭绝”一词。美国自2021年1月以来一直使用“种族灭绝”一词，其他一些西方国家的立法机构也采用该词。

美国官方9月1日说，期待已久的联合国涉疆报告再次确认美方观点，中国境内存在对维吾尔族人实施种族灭绝的行为。