下午察：英女王的中国情缘

英国女王伊丽莎白二世星期四（9月8日）离世。这名96岁高龄的长者见证了动荡与辉煌，经历了时代的起落。
作为英国历史上在位时间最长的君主，她的在位时间比中国历史上在位最久的康熙皇帝还多了九年。在位的70年里，她经历了中英关系的起起伏伏，和中国保持着特殊的情缘。
女王见过的中国领导人
中共1949年建政之后，英国是最早承认中国合法地位的国家之一。两国在1954年建立代办级外交关系，并在1972年把这一关系提升为大使级。
时任中国总理华国锋1979年访问英国，成为第一位访英的中国政府首脑。在华国锋访问期间，伊丽莎白二世在白金汉宫举行了盛大的欢迎仪式和招待会。
在随后数年时间里，中英两国关系被香港未来谈判主导，双方的注意力都集中到这个问题上。
1984年12月19日，时任中国总理赵紫阳与英国首相撒切尔夫人在北京签署《中英联合声明》，明确香港主权在1997年7月1日移交中国。
中英关系随后开启一段蜜月期。在这段时间里，赵紫阳和胡耀邦分别以中国总理和中共总书记的身份访问英国，而伊丽莎白二世也在1986年实现了英国君主对中国的第一次访问。这也是英国女王唯一一次踏足中国大陆。
随着1997年香港主权移交，中英两国关系进入一个新的阶段。在1998年和1999年，时任中国总理朱镕基和中国国家主席江泽民分别访问英国。
江泽民1999年10月访英，是中国国家元首对英国的首次国事访问，也是对伊丽莎白二世1986年10月访问中国的回访。在白金汉宫举行的盛大国宴上，伊丽莎白二世提起了一个“巧合”：她与江泽民是同一年出生，按照中国的生肖算都属虎。
2005年11月，中国国家主席胡锦涛也对英国进行过国事访问。
朱镕基之后的两任中国总理访英，也都受到伊丽莎白二世的接见。温家宝和李克强分别在2004年和2014年访问英国，在温莎城堡会见英国女王。温莎城堡是伊丽莎白二世在伦敦郊外的官邸，女王相当一部分时间居住于此。
2015年10月中国国家主席习近平访英期间，女王以超高规格礼遇接待。她在社交媒体推特上的官方账号，连发五条贴文为此访预热，还邀请习近平夫妇出席自己主持的私人午宴。
女王访华 递出迟到390年的信
女王过世后，她在36年前访华的那段历史，也被好些中国媒体重新提起。
1986年10月12日，伊丽莎白二世的专机降落在北京首都国际机场，她成为第一位访问中国大陆的英国国家元首。
在这次访问中，女王会见了邓小平、胡耀邦、李先念等中国领导人。她和丈夫菲利普亲王到访了北京、陕西、广东和云南等多个地区，参观了故宫、长城、兵马俑等名胜古迹。
伊丽莎白二世当时向李先念赠送了一封迟到390年的信。这是伊丽莎白一世在1596年写给明朝万历皇帝的一封信，她希望英中两国之间贸易能得到发展。但送信的使者遭遇不幸，致使信没有送到。
伊丽莎白二世赠送这封信时，对李先念说：“幸运的是，自1602年以来的邮政事业已经进步了，您邀请我们到这里的信件平安地送到了，而且接受这一邀请给了我们极大的欢乐。”
两次访问香港
伊丽莎白二世分别在1975年及1986年访港，受到热烈欢迎。
她首次访问香港时，曾到中环嘉咸街街市、何文田爱民村等地和民众亲切交流，十分亲民、毫无架子。其中，在黄大仙摩士公园泳池的一幕最令人印象深刻。当时，一大群孩童好奇地围着女王，她则展露灿烂的笑容与孩子们交谈。
在1986年，伊丽莎白二世结束中国大陆之行后，转到香港访问。
她在香港红馆观赏《女皇访港青年精英大汇演》，香港著名明星成龙、钟镇涛、张学友及张国荣轮流上台献唱，张国荣则有幸以艺人代表的身份与英女王握手。
“漂亮朋友道别亦漂亮”
英国白金汉宫星期四（9月8日）晚间表声明称，英女王健康状况引起医生忧虑，正接受医疗监察。这则消息使得中国大陆和香港民众彻夜观追踪消息。
对于女王的离世，大陆和香港网民纷纷表示哀悼，祝愿逝者永享安宁。
许多香港网民在社交媒体分享伊丽莎白二世1975年首次访港时的纪念币和照片，还有些节录了《皇后大道东》的歌词纪念她，“这个漂亮朋友道别亦漂亮”。这首著名歌曲由罗大佑作曲、林夕填词，于1991年发行，歌词描绘了香港社会在1997年面对主权移交的心情。
在中国大陆，有关英国女王的消息占据新浪微博热搜榜。有网民感慨：“这一刻，我无比清晰的感受到历史的流逝。”
历史的车轮滚滚向前，很多人们熟悉的老面孔逐渐在人生的舞台上谢幕，尤其当离去的是曾被形容为“国家基石”这样的人物，难免会让人对不确定的未来有多一丝不安。