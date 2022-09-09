下午察：英女王的中国情缘

英国女王伊丽莎白二世星期四（9月8日）离世。这名96岁高龄的长者见证了动荡与辉煌，经历了时代的起落。

作为英国历史上在位时间最长的君主，她的在位时间比中国历史上在位最久的康熙皇帝还多了九年。在位的70年里，她经历了中英关系的起起伏伏，和中国保持着特殊的情缘。

女王见过的中国领导人

中共1949年建政之后，英国是最早承认中国合法地位的国家之一。两国在1954年建立代办级外交关系，并在1972年把这一关系提升为大使级。

时任中国总理华国锋1979年访问英国，成为第一位访英的中国政府首脑。在华国锋访问期间，伊丽莎白二世在白金汉宫举行了盛大的欢迎仪式和招待会。

在华国锋1979年访问英国时，伊丽莎白二世在白金汉宫举行了盛大的欢迎仪式和招待会。（华国锋纪念网）

在随后数年时间里，中英两国关系被香港未来谈判主导，双方的注意力都集中到这个问题上。

1984年12月19日，时任中国总理赵紫阳与英国首相撒切尔夫人在北京签署《中英联合声明》，明确香港主权在1997年7月1日移交中国。

中英关系随后开启一段蜜月期。在这段时间里，赵紫阳和胡耀邦分别以中国总理和中共总书记的身份访问英国，而伊丽莎白二世也在1986年实现了英国君主对中国的第一次访问。这也是英国女王唯一一次踏足中国大陆。

随着1997年香港主权移交，中英两国关系进入一个新的阶段。在1998年和1999年，时任中国总理朱镕基和中国国家主席江泽民分别访问英国。

朱镕基1998年访问英国时和英国女王会面。（互联网）

江泽民1999年10月访英，是中国国家元首对英国的首次国事访问，也是对伊丽莎白二世1986年10月访问中国的回访。在白金汉宫举行的盛大国宴上，伊丽莎白二世提起了一个“巧合”：她与江泽民是同一年出生，按照中国的生肖算都属虎。

2005年11月，中国国家主席胡锦涛也对英国进行过国事访问。

朱镕基之后的两任中国总理访英，也都受到伊丽莎白二世的接见。温家宝和李克强分别在2004年和2014年访问英国，在温莎城堡会见英国女王。温莎城堡是伊丽莎白二世在伦敦郊外的官邸，女王相当一部分时间居住于此。

2004年5月11日，英国女王伊丽莎白二世在白金汉宫会见了正在伦敦进行正式访问的中国前总理温家宝。（互联网）

2015年10月中国国家主席习近平访英期间，女王以超高规格礼遇接待。她在社交媒体推特上的官方账号，连发五条贴文为此访预热，还邀请习近平夫妇出席自己主持的私人午宴。

女王访华 递出迟到390年的信

女王过世后，她在36年前访华的那段历史，也被好些中国媒体重新提起。

1986年10月12日，伊丽莎白二世的专机降落在北京首都国际机场，她成为第一位访问中国大陆的英国国家元首。

在这次访问中，女王会见了邓小平、胡耀邦、李先念等中国领导人。她和丈夫菲利普亲王到访了北京、陕西、广东和云南等多个地区，参观了故宫、长城、兵马俑等名胜古迹。

女王1986年10月访华期间参观兵马俑。（互联网）

伊丽莎白二世1986年10月访华时，和邓小平会面。（互联网）

伊丽莎白二世当时向李先念赠送了一封迟到390年的信。这是伊丽莎白一世在1596年写给明朝万历皇帝的一封信，她希望英中两国之间贸易能得到发展。但送信的使者遭遇不幸，致使信没有送到。

伊丽莎白二世赠送这封信时，对李先念说：“幸运的是，自1602年以来的邮政事业已经进步了，您邀请我们到这里的信件平安地送到了，而且接受这一邀请给了我们极大的欢乐。”

两次访问香港

伊丽莎白二世分别在1975年及1986年访港，受到热烈欢迎。

她首次访问香港时，曾到中环嘉咸街街市、何文田爱民村等地和民众亲切交流，十分亲民、毫无架子。其中，在黄大仙摩士公园泳池的一幕最令人印象深刻。当时，一大群孩童好奇地围着女王，她则展露灿烂的笑容与孩子们交谈。

1975年英女王首次访港期间，曾到中环嘉咸街街市与档主交流。（互联网）

英女王到摩士公园泳池时，一大群小孩好奇地围着她，女王则展露灿烂的笑容与孩子们交谈。 （香港政府新闻处）

在1986年，伊丽莎白二世结束中国大陆之行后，转到香港访问。

她在香港红馆观赏《女皇访港青年精英大汇演》，香港著名明星成龙、钟镇涛、张学友及张国荣轮流上台献唱，张国荣则有幸以艺人代表的身份与英女王握手。

“漂亮朋友道别亦漂亮”

英国白金汉宫星期四（9月8日）晚间表声明称，英女王健康状况引起医生忧虑，正接受医疗监察。这则消息使得中国大陆和香港民众彻夜观追踪消息。

对于女王的离世，大陆和香港网民纷纷表示哀悼，祝愿逝者永享安宁。

香港网民在社交平台贴出印有英女王头像的纪念硬币。 （互联网）

许多香港网民在社交媒体分享伊丽莎白二世1975年首次访港时的纪念币和照片，还有些节录了《皇后大道东》的歌词纪念她，“这个漂亮朋友道别亦漂亮”。这首著名歌曲由罗大佑作曲、林夕填词，于1991年发行，歌词描绘了香港社会在1997年面对主权移交的心情。

在中国大陆，有关英国女王的消息占据新浪微博热搜榜。有网民感慨：“这一刻，我无比清晰的感受到历史的流逝。”

历史的车轮滚滚向前，很多人们熟悉的老面孔逐渐在人生的舞台上谢幕，尤其当离去的是曾被形容为“国家基石”这样的人物，难免会让人对不确定的未来有多一丝不安。