四川宜宾市全域静态管理

中国四川省宜宾市星期五（9月9日）宣布全市实行静态管理。

据川观新闻报道，宜宾市应对冠病疫情应急指挥部星期五发布《关于在全市进一步开展全城静态管理的紧急通知》。

通知称，宜宾市各县(区)、乡镇(街道)、村(社区)和各企事业单位立即实施静态管理，重要交通节点设置卡点，严控人员流动；城乡居民要做到足不出户，非必要不离宜。

通知要求各县(区)科学调配防疫物资、隔离病房、医护人员等，科学组织全员核酸检测，确保社会面隐性链条“筛干捞净”，也要加强疫情防控形势研判，及时发现静态管理存在的问题，及时堵住漏洞。

通知还称，各级公安交警部门要强化道路和街面巡查，协助小区物业加强静态管理，加强社会面管控，维护社会和谐稳定。

另据e公司报道，对于宜宾静态管理的影响，汽车电池制造巨头宁德时代星期五回应称，在严格遵守疫情防控的前提下，宁德时代全资子公司四川时代在闭环管理下有序进行生产工作。

四川省会成都自9月1日起全体居民“原则居家”，成为上海之后又一座实施全域静态管理的超两千万人口城市。

在封控满一周之际，成都官方于9月7日深夜又宣布延长对中心城区大部分地区的防疫封控措施，力争用一周时间实现全市社会面清零目标。