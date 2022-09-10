新疆库尔勒市就疫情防控问题公开道歉

针对新疆库尔勒网民反映疫情管控期间出现的物资配送等多个问题，新疆库尔勒市星期五（9月9日）发布两则通报，就疫情防控问题公开道歉，承认在本轮疫情防控中存在一些短板和不足。新疆库尔勒市委副书记王清玉代表库尔勒市委、市人民政府通过视频致歉。“新疆库尔勒市公开道歉”也一度登上微博热搜。



综合“库尔勒零距离”微信公号、新华社和人民网报道，王清玉说，“我们工作中存在的这些问题，给广大市民的生活和工作都带来了较大的影响，也让医护人员、社区干部、公安干警、志愿服务人员，长时间在防疫一线疲惫作战。在此，我代表库尔勒市委、市人民政府向大家表示深深的歉意！”

通报说， 疫情发生以来，全市市场供应整体充足，价格平稳，日进货量、出货量在500吨左右，但部分小区仍存在物资供应不充分，蔬菜配送不到位，甚至还出现哄抬物价、缺斤少两、菜品单一、质量差的现象。

针对存在的问题，库尔勒市将采取有力措施进一步分区域、分类别做好小区生活物资供应。一是全力保障生活必需品的供应。二是增开母婴店、便利店等服务网点。三是有序恢复基本民生服务保障场所经营。四是维护市场经济秩序安全稳定。五是及时做好医疗救治。

此外，针对近期有网民反映腾茂公司给卓越春天小区配送蔬菜包重量不够、菜品单一、质量差的问题，通报称，经查，腾茂公司成立于2021年10月15日，为库尔勒市属国有企业，作为城市生活物资应急保供单位之一，在永安街道疫情蔓延情况下，自8月15日起，负责区域内蔬菜等物资闭环式配送工作。

9月3日晚，由于订单激增，绿叶蔬菜储备不足，腾茂公司在未征求小区居民意见的情况下，将50元10公斤的蔬菜包变更为同等价位的6至8公斤的蔬菜包，社区干部在配送过程中未及时向居民说明情况，居民打电话反映时，社区干部回复态度生硬，依然未协调解决蔬菜包问题，引起小区居民强烈不满。

对此，库尔勒市市场监督管理局立即查实有关情况，责令腾茂公司补充或重新配送蔬菜包，对有退款需求的小区居民予以退款；针对永安街道恰尔巴格社区相关干部不作为、履职不到位等问题线索移交纪检监察部门核查处理，由永安街道党工委对恰尔巴格社区党组织书记予以免职处理；组织社区干部、相关企业负责人采取电话、上门等方式，逐一解释原因，诚恳道歉。

库尔勒是新疆巴音郭楞蒙古自治州下辖县级市、首府。库尔勒市8月10日在对重点人群核酸检测时，发现1人核酸检测初筛阳性，经专家复核诊断为无症状感染者，为8月7日从疆内涉疫地区返库人员。

截至8月27日24时，库尔勒市有本土确诊病例3例；本土无症状感染者34例。

数据显示，8月27日至9月1日，库尔勒没有病例报告。但从9月2日开始，当地再度出现病例，直到9月8日连续7天每天都有新增本土无症状感染者。

当地8月13日发布《关于库尔勒市实行临时性静态管理措施的公告》提到，自2022年8月13日8时起，在全市实行临时性静态管理措施，时间暂定5至7天。全市所有街道（乡镇场）、社区（村）实施静态管理措施，小区、单位、院落原则上只保留1个出入口。

8月20日再度发布公告，自2022年8月20日8时起将全市临时性静态管理措施予以延长，时间暂定为三天。

9月3日发布《致全体市民的一封信》写道，“本轮疫情流行的奥密克戎变异毒株BA.5.2，载毒量更高、传播力和隐匿性更强、传播速度更快、可控难度更大，易导致疫情防控反复，特别是近日又出现新增阳性病例，存在社会面代际传播、点状散发的风险，给我市疫情防控工作带来了极大的挑战。”

信中还说，“9月4日起，我们将持续减少人员流动，将每天配送调整为一次配送3天以上家庭需求物资，以减少接触频次，降低交叉感染的风险。”

