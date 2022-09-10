香港放宽机组人员检疫安排 测阴性后可返社区

香港航空业近期要求当局放宽驻港机组人员的酒店隔离安排，以缓解当地航空公司面对的人手限制。香港政府星期五（9月9日）正式宣布，调整机组人员检疫安排，驻港机组人员在海外或台湾逗留期间须遵守闭环管理，抵港后在机场检测阴性后可返回社区，期间须接受医学监测，包括避免于公共场所进行“除罩”活动或参与大型活动等，直至抵港后的第三天，有关安排于星期六零时零分生效。

根据《星岛日报》报道，关于机组人员最新检疫安排，港府表示，所有驻港机组人员在海外地区或台湾的外站逗留期间，须继续遵守闭环式安排，避免与当地的社区接触，抵港后须于香港国际机场进行“检测待行”，取得核酸检测的阴性结果后可离开机场。他们返回社区后须定期接受检测，以持续监测他们的健康状况。

此外，为了更好保障公共卫生，机组人员同时也需要继续接受医学监测，包括避免于公共场所进行脱掉口罩的活动、避免前往人多的地方和大型聚会，以及记录个人行踪，直至他们抵港后的第三天。

政府表示，已要求航空公司实施有效的机制，以确保其机组人员遵从医学监测期间的要求。航空公司须承担责任，负责监测及查核其机组人员的行踪。若航空公司未有尽职履行其责任，或发现违规情况，相关机组人员的特定检疫安排的资格将会被取消。

政府强调，此次调整是根据科学为本、精准抗疫、风险可控的原则而制定。而数据亦显示，抵港机组人员的阳性个案数目及比例极低，并远低于一般抵港旅客的相关数字，相信调整机组人员的检疫安排将不会对社区构成显著的额外风险。

国泰航空表示，欢迎港府调整检疫要求，有关调整将令该公司可以恢复更多往来不同目的地的航班，有利促进旅行活动逐步恢复，及加强往返香港枢纽的航班网络联系。国泰提到，其机组人员在港以外地方停留时，会继续严守所有隔离要求，当中包括乘搭指定点对点交通往返机场及机组人员酒店、在往返机场的途中全程配戴口罩，及在指定酒店房间内自我隔离。

