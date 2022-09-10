孙春兰：牢牢守住不发生规模性疫情的底线

中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰星期五（9月9日）要求，突出外防输入、人员有序流动、重点场所的防控，立足于早、立足于防，早发现、快处置、防外溢，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

根据新华社报道，孙春兰在国务院联防联控机制召开的电视电话会议上强调，要深入贯彻中共总书记习近平关于疫情防控的重要指示，落实中共中央、国务院决策部署，严格执行第九版防控方案，突出外防输入、人员有序流动、重点场所的防控，立足于早、立足于防，早发现、快处置、防外溢，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。



孙春兰指出，当前，受境外疫情高位流行影响，中国多地发生聚集性疫情，要采取坚决果断的措施，尽快控制住疫情。要突出抓好外防输入，严格入境口岸、隔离点、定点医院人员的闭环管理，严防交叉感染和疫情外溢。要完善快速响应和处置机制，提高监测预警灵敏性，细化应急响应预案，以快制快扑灭疫情。

要做好隔离点和方舱医院等防控资源的储备，加强防控政策的培训，提升基层防控能力。严格落实流动人员和重点场所的防控措施，统筹好高校疫情防控和学生生活学习。要提高科学精准防控水平，坚决整治“层层加码”、“一刀切”，最大限度减少疫情对群众生产生活的影响。

根据中国国家卫健委数据，中国大陆星期五（9月9日）新增本土病例239例，其中四川86例，内蒙古33例，广东26例，北京16例，西藏16例，山东13例，广西12例，河南9例，贵州5例，辽宁3例，青海3例，天津2例，江苏2例，海南2例，重庆2例，云南2例，新疆2例，黑龙江1例，湖北1例，湖南1例，陕西1例，甘肃1例。

星期五新增本土无症状感染者994例，其中西藏306例，黑龙江111例，四川82例，广西81例，山东70例，江西59例，辽宁53例，贵州43例，湖北39例，内蒙古36例，新疆27例，陕西18例，青海18例，甘肃14例，吉林6例，河南6例，广东6例，天津5例，上海5例，海南3例，河北2例，福建2例，江苏1例，云南1例。