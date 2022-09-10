中国认定19家银行为2022年系统重要性银行

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会星期五（9月9日）发布2022年中国系统重要性银行名单，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行等六家国有商业银行，还包括中国民生银行、中国光大银行、平安银行等多家股份制商业银行和城市商业银行。

根据上海证券报报道，为加强宏观审慎管理，强化系统重要性银行监管，根据《系统重要性银行评估办法》，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会近期开展了2022年度中国系统重要性银行评估，认定19家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行4家。

按系统重要性得分从低到高分为五组：第一组9家，包括中国民生银行、中国光大银行、平安银行、华夏银行、宁波银行、广发银行、江苏银行、上海银行、北京银行；第二组3家，包括中信银行、中国邮政储蓄银行、浦发银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行；第五组暂无银行进入。

下一步，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会将按照《系统重要性银行附加监管规定（试行）》的要求，持续做好系统重要性银行附加监管工作，增强宏观审慎管理与微观审慎监管合力，促进系统重要性银行稳健经营和健康发展。