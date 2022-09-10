兰州公交被指让员工贷款给自己发薪 公司称尚在测试期

一封致“兰州公交集团有限公司职工”的告知书近日在网络流传引发热议。该告知书中称，用于解决今年6月至9月份职工工资的兰州农商银行“金城E贷”薪易贷（专享）定制贷款，由集团公司提供连带责任保证，并承担按月结息、到期还本责任。兰州公交集团宣传部工作人员证实，此告知书属实，但告知书内所制定的方案尚处在测试期，并解释之所以让员工自行贷款是因为兰州公交集团负债率达72%，已经没有办法申请贷款。

根据天目新闻报道，针对网传告知书，有职工家属质疑称，这是让职工自己贷款给自己发工资，并且还将自己的征信“搭了进去”，“如果企业自己都因为各种原因办理不下来贷款，那无法还贷的风险又有谁来承担？”



兰州公交集团宣传部工作人员在回应媒体查询时称，此告知书属实，但告知书内所制定的方案尚处在测试期，“公司目前共有8800余名职工，但这封告知书只发放给了十几人，旨在征求职工的意见。”

该工作人员表示，17年来，企业一直维持低票价（1元，人民币，下同，约0.2新元）运行，并积极承担社会责任，包括发放敬老卡、学生卡等，这其中就让利将近10亿。“从2020 年开始，受多种因素影响，我们的收入已经无法覆盖成本，维持不了企业的正常运营。” 该工作人员说，从今年6月起，公司已近四个月没有发放职工薪酬。

上述工作人员解释称，之所以让职工自行贷款，并由集团还本金及利息，是因为兰州公交集团已经没有办法申请贷款，“企业目前负债39亿，负债率达72%，已无办法再申请贷款。”

由于企业资金长期紧张，与合作的银行商议后，才想到用这种办法，“职工可以选择不签，我们现在主要是在征求职工们的意见，这些方案都还在测试中。”该工作人员说，眼下临近中秋和国庆，企业和上级部门都在想方设法解决问题。

兰州市国资委经济企业改革科一位工作人员则表示，针对兰州公交集团发不出薪酬的问题，市国资委成立了一个“风险化解小组”，目前正在协调资金的问题，“今天，企业已经为每位职工下发了2000元。”