中国“三桶油”上半年净利润涨58％ 创历史新高

中国石油、中国石化和中国海洋石油（以下简称“三桶油”）近期披露半年报显示，三家公司上半年合计营业收入同比增长33.51%，达3.43万亿元（人民币，下同，约0.69万亿新元），归属于母公司股东的净利润合计同比增长58%，达1978亿元，都创出历史记录。

根据中国经济周刊报道，国际油价今年上半年上涨近7成。中国石化提到，2022年上半年，国际原油价格大幅上涨并剧烈震荡，普氏布伦特原油现货均价同比上涨66%。中国石油称，上半年布伦特原油现货平均价格比上年同期上升66.1%；美国西得克萨斯中质原油现货平均价格比上年同期上升63.7%。

汽油和柴油都由原油炼制而成，价格受原油影响。小轿车主一般关心汽油价格，大卡车车主关心柴油价格。中国石化和中国石油半年报显示，今年上半年汽油价格上涨约30%，两家公司统计同期柴油价格分别上涨40%和58%。

今年上半年，三桶油净利润合计1978亿元，创历史新高，平均日赚近11亿元。三家公司净利润排名从高到低分别是中国石油、中国海油和中国石化，分别是824亿元、719亿元和435亿元。

而在2021年上半年，中国海油的净利润增长幅度还排在中国石化之后。2022年上半年，中国海油的净利润是去年同期的1.15倍，中国石化净利润增长只有10.41%，被前者反超。

三桶油的业务涵盖了原油开采、石油炼制、石化加工和销售，其中，原油开采的经营利润增长最多。

赚钱最多的中国石油半年报显示，公司的4个分部中，勘探与生产、销售和炼油与化工的经营利润同比增长分别是 167.1%、28.3%和 8.5%，天然气销售下降26.5%。

中国石化主要业务分成5个分部，比较重要的勘探及开发、营销及分销两个分部今年上半年营业利润同比分别上涨386%、8%，炼油和化工分别同比下降27%、99%。

中国海洋石油的大部分营业利润来源于勘探和生产，今年上半年同比增长111%。公司半年报称，公司抓住国际油价处于相对高位的有利时机，生产经营业绩创历史同期最好的水平，油气净产量同比增长9.6%，创历史新高。

中国海油的盈利能力也是最强。今年上半年，中国海油、中国石化和中国石油的销售利润率（净利润/营业收入）分别为36%、5%、3%。中国海油销售利润率是其他两家公司的7至12倍。

