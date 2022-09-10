港暂定桌球大师赛及七人榄球赛如期举行 运动员抵港须闭环管理

香港疫情严峻，原本计划在港举行的大型活动是否能如期进行受到关注。香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期六（9月10日）说，分别于下月及11月举行的桌球大师赛及7人榄球赛，暂定会如期举行，因两项赛事涉及的运动员数目不多，而海外运动员抵港后会接受闭环管理，赛事期间会尽量将运动员及观众距离拉远，相信感染风险会较低。

根据《星岛日报》报道，杨润雄在一个电台节目中说，过去一星期平均每日有过万例确诊，科学考量下确实举办大型体育赛事有一定困难，若赛事期间有多人同时摘掉口罩，传播风险较高，若赛事只有少量运动员参与，大部分是观众，而观众须遵守防疫措施戴上口罩，染疫风险相对较低。但他提醒海外赴港的观众，必须完成“3+4”检疫安排才能入场观赏赛事。

此外，香港马拉松暂定11月20日举行，田径总会已正式向政府申请，今年比赛名额由去年1.5万人增至2.5万人，希望政府在下周内答复。杨润雄说，当局正作检视，马拉松属于“很多人一齐参与”的比赛，跑手不能戴口罩，他强调政府希望马拉松能成功举办，但需要考虑社会整体情况，取得平衡，目前仍未有最后决定。

对于因为疫情持续而令多项体育活动需要取消或延期，会否影响香港“盛事之都”的声誉，杨润雄说，香港仍受疫情困扰，过去一星期每日平均有1万例确诊，如很多人不戴口罩参与比赛，或造成传播，政府要取得平衡，如在疫情退却后，政府会再举办更多体育活动，也会争取主办国际赛事。

