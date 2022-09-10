中国传媒大学对校园实行应急封闭管理

位于北京的中国传媒大学星期五（9月9日）发通知，因有一例冠病疑似阳性病例系学校在校学生，校方当天17时起对校园实行应急封闭管理。

根据“中国传媒大学”微信公号发布的通知，学校当天接到北京市朝阳区疾控中心信息，告知有一例疑似阳性病例系中国传媒大学在校学生。学校高度重视，快字当头，立即启动应急预案，自17时起对校园实行应急封闭管理，坚决阻断病毒传播，守护广大师生的平安健康。

通知说，目前，学校相关部门正分工协作、全力以赴，环境筛查、轨迹摸排、人员排查、防疫消杀、物资保供等各项举措都在有序推进，学校将第一时间通过各校园媒体平台通报涉校疫情的最新情况及后续工作安排。请每一位师生员工严格落实管控要求，加强自我健康管理，及时关注后续安排，不折不扣执行疫情防控最新工作要求，做好自身健康的第一责任人。

通知还说，面对发生在身边的疫情，大家务必要坚定信心、保持镇定，决不能懈怠，更不能恐慌，以积极乐观、昂扬向上的精神和斗志坚决打赢疫情防控“阻击战”。目前，学校各部门正在全力保障师生员工的学习、工作和生活，但管控举措必然会给大家带来诸多不适与不便。早日战胜疫情是每一位师生员工的共同心愿。希望大家多一分理解和支持，尤其对冲锋在第一线的工作人员、志愿者们给予包容与悦纳。

北京星期五新增16例本土确诊病例，均为隔离观察人员，其中有八人住在中央民族大学附属中学， 有六人住在北京化工大学昌平校区。北京当天新增2例无症状感染者，无新增疑似病例。