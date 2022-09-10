中国发改委时隔两月再次开会稳猪价

继7月初出手稳猪价后，时隔两个月，中国国家发改委9月9日再就生猪市场保供稳价工作召集相关企业开会。分析人士认为，尽管两次会议均是为稳定猪价，但实际情况却略有不同，主要在于两轮猪价上行的支撑因素不同。7月4日专题会议的核心出发点在于释放调控信号，而此次会议的出发点在于补充供给，满足需求，维稳猪价。

根据《证券日报》报道，中国国家发改委9月9日发布消息称，近日国家发改委价格司会同商务部消费促进司等有关部门组织行业协会、头部养殖企业及屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，研究做好生猪市场保供稳价工作。

国家发改委表示，下一步，将会同有关部门继续密切关注生猪市场动态，及时采取有力有效措施，保障生猪价格运行在合理区间，促进行业长期健康发展。参会企业在本次会议上也一致表示，将带头做好生猪市场保供稳价工作，努力增加市场供应，促进价格平稳运行。此外，参会行业协会方面称，将加强行业自律，引导企业保持正常出栏节奏、不压栏囤货。

东北证券研究所总经理助理沈新凤受访时说：“尽管两次会议均是为稳定猪价，但实际情况却略有不同，尤其是9月8日，相关部门投放了今年第一批中央冻猪肉储备”，区别主要在于两轮猪价上行的支撑因素不同。7月4日国家发改委召开生猪市场保供稳价专题会议的核心出发点在于释放调控信号，而本次会议的出发点在于补充供给，满足需求，维稳猪价。

从卓创资讯的监测数据来看，9月1日至9月6日，中国各地出现了不同程度的中秋节备货现象。数据显示，截至9月6日，全国屠宰企业平均开工率为25.26%，较月初上涨1.36个百分点，呈现缓慢上行态势。从价格方面来看，汇易网数据显示，进入9月份，全国内三元生猪均价始终处于每公斤23元（人民币，下同，约4.65新元）之上，高于7月份、8月份平均水平，并且在9月2日创下年内新高，达每公斤23.47元。

沈新凤认为，本轮节假日前的猪价抬升，更多的来自需求端驱动。一方面，国庆节将来临，猪肉需求阶段性走强，形成价格上涨压力；另一方面，新的农历年在2023年1月22号，早于一般年份，也就是说，腊月腌制猪肉的需求将被提前释放，猪肉价格在11月份将有上涨压力。

“虽然增量有限，但储备肉投放阶段性地增加市场上猪肉的供应量，进而对猪价形成利空效应。”卓创资讯分析师李素杰受访时表示，相较于实际效果，此次投储消息的发布更多地体现在预期层面。

有关方面分析认为，目前猪粮比价处于合理区间，生猪养殖头均利润明显高于历史平均水平，如生猪价格进一步大幅上涨，可能导致产能过快增加、后期价格大幅下跌，不利于行业长期健康发展。

对于后期价格走势，从本次会议传出的消息来看，各方认为，今年后期生猪和猪肉市场供应有保障，价格有望运行在合理区间。

沈新凤也表示，从供给端来看，当前的猪肉产能尚在较高水平，因此，猪肉价格不具备大幅上行可能性。综合对猪肉供需格局的研判，预计猪肉价格将在目前偏高的水平上呈现N形震荡走势。

