中央网信办指导平台加强涉四川地震网络谣言溯源及处置

四川甘孜州泸定县9月5日发生6.8级地震，造成重大人员伤亡。中央网信办星期五（9月9日）发布消息，指导网站平台加强涉泸定地震网络谣言溯源及处置，并通报了典型案例。截至目前，共清理违法违规信息4.2万余条，其中谣言类信息4300余条，处置账号564个。

根据网信中国微信公号消息指出，地震灾害发生后，广大网民密切关注抗震救灾和人员救援情况。但是，个别网民借此散播网络谣言和虚假信息，造成恶劣影响。

中央网信办指导多家网站平台，对网上传播四川泸定地震谣言进行溯源，对首发账号依法依约予以关闭。网信办对部分性质恶劣的典型案例进行了通报。

包括关于“地震时有男子高楼跳伞逃生”的网络谣言、关于“成都高新区一小区楼间横梁摇断”的网络谣言、关于“资阳一小区地震摇垮了”的网络谣言、关于“官方通报被埋一万几千人”的网络谣言、关于“凉山州发生6.6级地震”的网络谣言。

网信办指出，抖音、微博、腾讯、快手、百度、哔哩哔哩、小红书、知乎等网站平台，对借四川泸定地震造谣传谣、恶意调侃等违法违规信息和账号从快从严处置。截至目前，共清理违法违规信息4.2万余条，其中谣言类信息4300余条，处置账号564个。

下一步，中央网信办将继续深入开展“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动，督导网站平台切实履行信息内容管理主体责任，及时处置相关违法违规信息和账号，共同营造清朗网络空间。