浙江南浔推人才购房补贴：中心城区买新房最高可获50万人民币

浙江省湖州市南浔区政府官网消息，湖州市南浔区人力资源和社会保障局近日发布人才购房补贴意见稿，到浔创业或就业的全日制博士研究生，自发文之日起至12月31日在南浔区中心城区范围内购买新建商品住房，可补贴50万元（人民币，下同，约10万新元）。

根据澎湃新闻报道，《关于南浔区人才购房补贴等政策实施的补充意见（征求意见稿）》显示，到浔创业或就业的全日制博士研究生、硕士研究生、本科生和其他大专及以上毕业生，自发文之日起至2022年12月31日在南浔区中心城区范围内（东至吴江边界线，西至白米塘，南至规划三环，北至吴江边界）（具体由住建部门审核确认）购买新建商品住房，并在湖州市范围内未享受过人才购房补贴及相关住房优惠政策的，可享受购房补贴政策。如果夫妻双方均符合购房补贴规定的，按照其中一方可享受的最高层次标准适用。

具体补贴标准是：全日制博士研究生50万元、全日制硕士研究生25万元、全日制本科生10万元、其他大专及以上毕业生5万元并一次性拨付。购房时间以网签备案时间为准。

此外，《征求意见稿》指出，非首次在浔就业（参保）的大学生人才，再次在浔就业（参保）连续12个月以上的，在湖州市范围内未享受过人才购房相关政策的，可按本人首次在浔就业（参保）时间点所对应的政策享受购房补贴或房票奖励政策。

对于2020年1月1日之后新引进来浔就业创业(申请人及配偶）且申请购房补贴的，在南浔区范围内首次购买存量房（二手房）住宅，且本人、配偶及未成年子女在南浔区范围内名下无其他住宅类房产，在湖州市范围内未享受过相关住房优惠政策，夫妻双方可同时享受购房补贴。

《征求意见稿》显示，本补充意见与现有其他相关政策交叉重复的，按“从高、从优、不重复”原则予以补贴。