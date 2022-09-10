陈时中政见影片被改造：报案来了解事件缘由

民进党籍台北市长参选人陈时中竞选办公室日前向警方报案，称公厕政见宣传影片被加入韩国电影《熔炉》片段后在网络流传，但也引发打压二次创作争议。对此陈时中星期六（9月10日）强调自己尊重二创，但影片有误导且超越底线，因此希望透过报案了解事情缘由。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，陈时中星期六说，自己对于二创、迷因图都尊重，但这部改造影片几乎已经是假的成分，恐怕有所误导、已经超越底线，对社会造成一些伤害，所以报案把事情做个了解。

而针对国民党籍台北市长参选人蒋万安发文要陈时中不要用法律压迫网民言论自由，陈时中回应说：“每个人有自己立场，那如果他自己有这样的情况，就看他自己会怎么样反应，我们就拭目以待。”

陈时中上星期六（9月3日）上传一个视频，宣传要把所有台湾公厕马桶换成免治马桶的政见。不过，视频中，陈时中在厕所隔间旁一边提供免治马桶给上厕所的男子，一边望着那名男子，被批评“恶心”“性骚扰”等。有网民也将此联想到韩国电影《熔炉》里偷窥的变态校长，且近日网络流传将政策影片中的陈时中片段与《熔炉》片段进行改造的影片。

陈时中竞选办称，影片内容不仅涉及扭曲政策影片原意、盗用改造国外影片片段，且用移花接木的方式造成观众误解，是违法不当的造假影片，星期五由总干事吴思瑶代表向刑事警察局报案，盼警方能追查抹黑陈时中影像的主事者。

不过，此举引发了打压二次创作的争议，陈时中星期五晚也在面簿发文强调，许多网民发挥创意，二创相关影像，在网络上广为流传，他乐见大家对市政议题的关注，也认同年轻人的创意与活力；但让人遗憾的是，最近有一些针对性的侮辱言语留言，指称他是偷窥狂、色狼等文字，“恶意的毁谤，已脱离理性范围”，这不为任何人所乐见。