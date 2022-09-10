美五角大楼：所有F35战机都使用被禁中国制合金

美国五角大楼下属负责管理F-35战斗机项目的办公室称，至今为止交付的825架F-35战斗机中，每一架战斗机都含有一种中国制合金部件，而这是美国法律和五角大楼法规所禁止的。

据彭博社报道，办公室称，被禁用的磁铁部件是霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc）自2003年以来，就一直用来装在F-35战斗机的动力装置中。五角大楼星期三暂停了F-35战斗机的交付，以确保所有交付的F-35战斗机使用材料都符合“与特殊金属有关的国防法规”。

F-35项目发言人戈梅尔（Russell Goemaere）称，F-35项目可能将生产超过3300架战斗机，现在办公室将寻求五角大楼最高采购官员拉普兰特（William LaPlante）给予国家安全方面的豁免，恢复已经装配中国产合金部件的新战斗机交付。

拉普兰特星期五接受记者采访时透露，如果没有发现任何安全问题，就有可能给予豁免，“我希望这能很快得到解决”。

戈梅尔称，项目办公室预计不会更换已交付战斗机上的磁铁部件，因为要更换500架战斗机的磁铁部件，改造过程昂贵且耗时。负责飞机建造的洛克希德·马丁公司称，五角大楼和该公司已经在美国找到了可替代中国合金的材料。

在五角大楼宣布停止交付前，洛克希德·马丁公司今年交付了148架F-35战斗机中的88架。

根据美国法律和五角大楼采购规定，在国防联邦购置条规下，美国严禁使用中国、伊朗、朝鲜和俄罗斯生产的特制金属或合金。美国国防合约管理局在8月19日向F-35项目办公室通报上述违规情况。

不过，F-35项目办公室称，这些被禁用的合金部件并没有任何技术缺陷，它对美国这款顶级隐形战斗机或其800万行软件代码不构成安全风险。办公室认为，这是一个供应链安全问题，需要探究的是为什么霍尼韦尔没有发现这种被禁用的合金。

五角大楼认为中国在全球范围内对美国构成最大威胁的判断，只会加剧这一挑战。