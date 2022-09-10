iPhone14中国预售火爆 多个平台当晚售罄

iPhone 14系列星期五（9月9日）晚8点整在中国大陆正式开启预售，有部分网民反馈，苹果中国大陆官网崩了，开售不到10分钟，iPhone 14 Pro Max所有版本在苹果天猫官方旗舰店第一波售罄。

根据证券时报报道，Apple新款手机发布会后，中国iPhone 14系列价格也公布。从128GB入门版的价格上看，并未涨价，其中iPhone 14价格为5999元（人民币，下同，约1213新元）；iPhone 14 Pro为7999元；iPhone 14 Pro Max为8999元。

iPhone 14系列在中国大陆9月9日晚8点接受预购，9月16日开售，iPhone 14 Plus则在10月7日开售。

当晚8点，iPhone 14系列手机预售刚开始，便有部分网民反馈Apple商店崩了。有网民还说，自己已经付完款了，但是官网还提示“我们正在等待您的付款”。

8点07分左右，iPhone 14 Pro Max所有版本在苹果天猫官方旗舰店第一波售罄，随后开始补货。晚8点10分左右，iPhone 14 Pro Max所有版本在苹果京东自营旗舰店均已售罄；晚8点22分左右，iPhone 14 Pro所有版本在苹果京东自营旗舰店均已售罄；晚8点25分左右，iPhone 14 Plus所有版本在苹果京东自营旗舰店均已售罄，彼时，仅剩iPhone 14在售。

截至星期六早上8时，苹果官网iPhone 14 Pro发货时间需要5至6周，即现在预购，需要10月中下旬才能拿到新机。而在昨晚刚开启预售前10分钟则显示发货需要2至3周，不过，预购iPhone 14依旧显示预计9月16日可送达。

另外Apple产品京东自营旗舰店显示，其iPhone 14 Pro系列预约量已接近95万，暂时显示预计9月16日后有货，而iPhone 14则不需要预约，直接购买，但显示预计9月16日后有货。

根据苹果分析师郭明錤的最新消息，iPhone 14线下预购调查显示，中国地区iPhone 14 Pro系列占订单分配约为85%，非常受欢迎。

