港羊村绘本案五名被告被判入狱19个月

香港前言语治疗师总工会五名时任理事因出版《羊村守卫者》等三本绘本，被裁定串谋刊印煽动刊物罪成，星期六（9月10日）在区域法院被判处入狱19个月。

综合香港电台和香港01报道，五名被告依次为26岁工会时任主席黎雯龄、27岁副主席杨逸意、28岁秘书伍巧怡、25岁司库陈源森及26岁委员方梓皓。

五人被指在2020年6月4日至2021年7月22日期间，串谋和黄凯晴及其他人，刊印、发布、分发、展示及或复制活动刊物，包括三本名为《羊村守卫者》《羊村十二勇士》和《羊村清道夫》的书。

控方指出，三本绘本影射反修例运动、“12港人”及医护罢工，其中描绘陆港两地为敌对族群，意图“灌输分离主义”，教育读者“不做中国人”，“损害中国主权及领土完整”。

法院认为，五名被告印发绘本尝试引起憎恨或藐视特区政府或激起离叛；引起对香港司法的憎恨、藐视或激起对其离叛；煽惑他人使用暴力；及诱使他人不守法或不服从合法命令。五名被告所面对控罪，最高刑罚为入狱两年。

法官郭伟健判刑时称，绘本有实体版、电子版及影视版，对象包括儿童及家长，形容是在儿童的思想中埋下令香港不稳的种子。

法官提到，被告涉及的控罪最高判刑两年，包括被告和庭上所有人都知道，无论判刑多少，被告都快将出狱，希望他们思考，认为涉案的绘本是向儿童隐藏部分事实，包括中央政府对香港特区的主权等。

法庭审视案情及案例之后，以判囚21个月为量刑起点，考虑到被告并无案底等因素，扣减两个月刑期，最终判处19个月监禁。由于五名被告还柙已超过一年，被告代表律师估计，他们在大约一个月之后就会刑满出狱，至于案中部分证物，包括涉案书籍将会充公。