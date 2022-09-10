郑州召集60家房企参会 专项行动吁“砸锅卖铁保交楼”

河南郑州9月6日召开了一场保交楼专项行动动员会，据了解，“保交楼”专项行动要求房企要积极展开自救，企业要认识到“砸锅卖铁保交楼”是应尽的基本责任。此外，郑州两家头部房企透露，郑州市住房保障和房地产管理局9月8日下午组织邀约了60家房企代表召开“郑州市房地产开发企业瘦身自救行动保交楼吹风会”。

根据每日经济新闻报道，两位房企人士说，公司参与吹风会的均为一把手，主要是要求企业落实“保交楼”责任，停工项目“一楼一专班”，同时积极瘦身自救、断臂求生，甩卖优质资产，多方筹集资金保交楼，拒绝躺平。



被纾困企业之一的河南永威置业相关负责人则在微信回复说，获得政府纾困基金的支持，肯定对项目、对企业后续生产经营都有积极影响。

郑州市政府官网显示，郑州市9月6日召开了一场由郑州市市长何雄出席、讲话的强力攻坚保交楼专项行动动员会，专门解读了五个行动方案：公安系统“保交楼”专项行动、法院系统“保交楼”专项行动、银行系统及金融机构“保交楼”专项行动、企业瘦身自救“保交楼”专项行动、县市区大干30天专项行动。

报道指出，以此来看，与房企代表的吹风会显然是郑州“保交楼”五个专项行动的一部分。

据河南媒体《大河报》报道，郑州“保交楼”五个专项行动中的企业瘦身自救“保交楼”专项行动，由郑州市住房保障局牵头，坚持“企业自主、政府推动、统筹结合、违法必究”原则，压实企业自救主体责任，探索企业纾困新思路，稳妥推进市场风险处置。

一方面，对不能实质性复工、表演式复工企业，严查企业资产、项目资金，督促企业担当自救、主动化解；要摸清项目现状，制定“保交楼”一楼一策，全力以赴推动项目复工复产；

另一方面，房企要积极展开自救行动，打通出险房企化解风险有效路径，推动停工、半停工项目实质性复工，确保按照已售逾期未交付项目早日交付，已售未交付项目按期交付；无法实现瘦身自救的，该破产的依法破产，该拍卖的依法拍卖，让企业认识到“砸锅卖铁保交楼”是应尽的基本责任。

易居研究院智库中心研究总监严跃进受访时说：“这不仅体现了当前郑州市对‘保交楼’的重视程度，尤其是‘砸锅卖铁保交楼’这七个字，生动形象地提出了工作节点和工作要求，对督促相应开发商‘保交楼’是有积极作用的”，另一方面，“瘦身”计划明确了有能力变卖资产的企业能通过变卖资产来自救，没办法的该破产就要破产的导向，“总体上看，这场会对接下来一个月的‘保交楼’工作具有积极作用，也有助于更好地落实这些精神，让房企重视起来。”

不过一全国性房企人士认为，“这种倒逼方式出不来什么结果，如果能通过卖资产自救，很多企业早就这么做了，时间拖得越久，资金成本越高。”

报道指出，今年以来的中国房地产大环境下，郑州楼市尤为不平静。3月郑州成为首个全面救市的省会城市，“19条新政”从需求端和供给端双管齐下，提振市场信心。尤其值得一提的是，在需求端一举松绑了限购、限贷，重启货币化安置，全方位激发购房需求。

然而，郑州住宅库存持续处于高位，去化乏力现象愈演愈烈。克尔瑞统计数据显示，郑州新房狭义库存规模近一年一直在1000万平方米以上，消化周期从年初的15个月一路走高至当前的近18个月。