吴尊友：当前疫情是继武汉上海后最严峻复杂的

中国疫情仍处于多点爆发状态，中国疾控中心首席专家称，这是自武汉疫情以后、除上海疫情之外，中国冠病疫情最严峻、复杂的形势。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友星期五（9月9日）在微博发长文解释中国近期冠病疫情此起彼伏的原因。他指出， 中国当前严峻的疫情形势，主要由周边环境和变异病毒两方面原因所导致。

吴尊友说，有别于过去四波的冠病疫情的中心位于印度和东南亚、美洲以及欧洲，目前还处在流行高位的全球第五波冠病疫情，风暴中心转移到西太平洋区域。

中国作为西太平洋区域的一个成员国，受周边国家和地区严重疫情的影响，面临“外防输入”的巨大压力。他分析，这是造成中国近期严峻疫情形势的主要外围原因。

吴尊友提到，西太平洋区域成为全球第五波疫情中心的原因目前还没有普遍认可的权威解释。有两种多数专家认为比较合理的解读，一是欧美多数国家放松了疫情防控措施，由人为因素造成疫情不严重的假象；二是欧美国家在先前的四波疫情流行中，相当比例的人发生了自然感染，这种自然感染+疫苗免疫接种产生的人群保护效果，比单纯疫苗接种产生的保护效果要好。而西太平洋区域的国家和地区在前几波疫情流行时，自然感染的人数相对较少，主要依靠疫苗接种获得免疫保护。

吴尊友还说，中国目前疫情严峻的第二个原因是奥密克戎变异毒株的出现，使得隐匿性传播更为常见，也为防控增加了难度。

他解释说，不清楚隐匿性传播究竟是如何发生的，但凡查不到源头的感染，都可以归结于“隐匿性传播”。

他还提到，部分感染者出现核酸检测阴性、阳性交替的现象是客观存在的，至于是什么原因造成，目前还不清楚，需进一步研究，这种现象在“隐匿性传播”中发挥了多大的作用，也需进一步研究，而这种现象给中国的防控带来巨大挑战。

针对当前疫情形势，中共政治局委员、国务院副总理孙春兰星期五在国务院联防联控机制召开的电视电话会议上说，当前受境外疫情高位流行影响，中国多地发生聚集性疫情，要采取坚决果断的措施，尽快控制住疫情。

孙春兰要求，突出外防输入、人员有序流动、重点场所的防控，早发现、快处置、防外溢，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。