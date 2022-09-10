中国官媒：“九二共识”只有“一中”没有“各表”

海峡交流基金会和海峡两岸关系协会香港会谈30周年之际，中国官媒星期六（9月10日）刊登一篇文章，称要正本清源“九二共识”，强调“九二共识”只有“一中”没有“各表”。

中国大陆全国政协机关报《人民政协报》星期六刊登一篇名为《正本清源，“九二共识”不容歪曲》的文章，指出台湾长期以来对于“九二共识”将之理解为“一中各表”，即认为两岸都承认同属一个中国，但对于“中国”的理解，台湾方面解释为“中华民国”。

文章续称，近几年来，还有国民党高层偷换概念，在提到“九二共识”时，将其进一步称为“一中各表的‘九二共识’”。

文章引述两岸观察人士强调，无论是“九二共识”“一中各表”，还是“一中各表的‘九二共识’”，都必须正本清源，因为这不是简单的名称或习惯叫法问题，而是涉及到法理和历史事实问题，更是定性两岸关系的问题，上述两种说法都体现了国民党内一些人还在和大陆争夺谁代表“中国”的问题。

文章则认为，这个问题在“新中国”（1949年中华人民共和国）成立后，新政协的召开就已经解决了。文章说：“1949年10月1日，随着中华人民共和国中央人民政府宣告成立，就已宣告取代了中华民国政府，而成为代表全中国的唯一合法政府。”

文章说：“这是在中国这一国际法主体没有发生变化情况下的政权更替，中国的主权和固有领土疆域没有改变，中华人民共和国政府理所当然地完全享有和行使中国的主权，其中包括对台湾的主权。”

对于“九二共识”，文章称，30年前经由两岸双方授权，海协会和海基会达成各自以口头方式表述“海峡两岸均坚持一个中国原则”的共识，其核心要义是“海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求国家统一”。共识明确界定了两岸关系的根本性质，为两会协商构建了政治基础，经过风雨洗礼，也成为两岸政党交往及两岸关系和平发展共同政治基础。

文章说，“九二共识”见证者、现任海协会副会长孙亚夫说，共识中双方都表明了海峡两岸均坚持“一个中国”原则和努力谋求国家统一的态度，对于“一个中国”的涵义，海基会表示双方认知各有不同，海协会表示在事务性商谈中不涉及，作了搁置争议的处理。

孙亚夫称，这个共识是在两会都表明了坚持“一个中国”原则、努力谋求国家统一态度的前提下，暂时搁置对“一个中国”政治涵义认知的分歧，从而达成的。这是应用求同存异的政治智慧取得的成果，是一个求同存异的经典案例。

文章也访问了南京大学台湾研究所所长刘相平，他称民进党一直拒绝接受和承认“九二共识”，目的是要搞“台独”；而国民党由于自身努力不足，在台湾多次选举失败自我反省能力欠缺，反而怪罪“九二共识”，扭曲“九二共识”，甚至放出风声要“放弃”“九二共识”。

刘相平批评，国民党这种中华民族立场摇摆和倒退的做法，加剧了两岸关系的紧张，降低了两岸同胞对两岸关系和平发展、祖国和平统一前景的期望值。

台湾蓝绿两党对“九二共识”抱持不一样的立场。台湾前总统、国民党前主席马英九去年5月出席“两岸重开机”研讨会时，提到两岸应回到“原汁原味九二共识”。马英九认为，台湾不要否定“九二共识”，中国大陆也不要无谓攻击“一中各表”。

但当时陆委会反驳马英九的表态称，台湾已经翻过“九二共识”的历史一页，已无须再讨论“九二共识”的相关问题，并提出“和平、对等、民主、对话”，呼吁对岸思考互动关键。

现任国民党主席朱立伦今年6月在美国进行访问时则说，“九二共识”是“没有共识的共识”，是“创造性模糊”。