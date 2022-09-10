海南所有市县社会面清零

中国海南省所有市县已实现社会面清零，逐步转入常态化疫情防控。海南省委书记、省委应对疫情工作领导小组组长沈晓明星期五（9日）主持会议指出，防控形势仍然复杂，对“外防输入、内防反弹”的要求依然很高。

据央视新闻报道，海南省星期六（9月10日）召开冠病疫情防控新闻发布会，通报海南星期五（9日）全省新增感染者五例，其中确诊两例，无症状感染者三例，均在隔离管控人员中发现。

9月7日至9日，儋州市已连续三轮全员核酸检测未检出社会面新增感染者，经儋州市组织专家综合评估，并报省疫情防控工作指挥部备案，儋州市已实现社会面清零目标。

当前，海南省本轮疫情防控已进入收尾阶段，所有市县已实现社会面清零，逐步转入常态化疫情防控。

另据“海南发布”微信公号消息，海南省委书记、省委应对疫情工作领导小组组长沈晓明星期五（9日）主持召开省委应对疫情工作领导小组会议。

会议指出，海南省此轮疫情已经进入扫尾阶段，但防控形势仍然复杂，叠加中秋节和国庆节将至，对“外防输入、内防反弹”的要求依然很高。

会议强调，要高效统筹常态化疫情防控和经济社会发展，把经济社会发展摆在更为突出的位置，进一步压实责任、抓好落实，坚决破除复工复产堵点问题，尽快出台助企纾困政策，有力有序恢复生产生活秩序，全力以赴完成年度目标任务。

自2022年8月1日至9月9日，海南省累计报告感染者20706例，其中，本土确诊病例8618例，本土无症状12088例。疫情最严重的三亚市，本土确诊6592例，本土无症状9049例。