中国航天局：探月工程四期已立项

中国探月工程有了新进展，中国国家航天局宣布探月工程四期任务已获国家批复，后续将向月球开展三次无人驾驶任务，并建立国际月球科研站的基本型。

据央视新闻星期六（9月10日）报道，中国国家航天局探月与航天工程中心主任刘继忠称，探月工程四期任务已获国家批复。

探月工程四期包括嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号任务，这三个任务将在未来十年之内陆续实施。其中，嫦娥六号是嫦娥五号的备份，具备采样返回的功能，它将前往月球背面执行任务。

在宣布这项任务的前一天，中国才宣布从嫦娥五号月球探测器携带回地球的月球样品中发现一种新矿物。据新华社报道，这种此前未知的矿物被命名为“嫦娥石”，是一种磷酸盐矿物，呈柱状晶体，存在于月球玄武岩颗粒中。据悉其中含有氦-3，而氦-3可能是一种关乎人类未来的能源资源。

刘继忠介绍，目前探月工程四期目前也进展顺利，嫦娥六号产品基本上已经生产完毕，嫦娥七号正在研制中，后续将对月球南极进行探测，还将建立国际月球科研站的基本型。

他说，这项任务的目的是为建月球的科研站打下基础。他也坦承，目前仍有很多的技术需要去攻关，同时需要对月球的能源要去勘察，挑战非常大，但有一支优秀的队伍，相信最终都能取得成功。

近年来，中国开始集中将目光放到了太空上，不仅频繁地向月球发送探测器，还计划在太空建立“天宫”空间站和国家太空实验室，而这些计划都将让中国无法避免地与美国正面竞争。

此外，中美两国目前也对月球上的资源虎视眈眈。彭博社报道称，中美两国正加快太空博弈，预计太空采矿将成为中美关系的下一个紧张根源。