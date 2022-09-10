港商经局局长：有信心11月金融峰会成功举行

香港特区政府计划在今年11月举办“国际金融投资峰会”，香港商务及经济发展局局长丘应桦称，香港是自由社会，相信峰会仍能成功。

据香港《星岛日报》报道，丘应桦星期六（9月10日）接受电台访问时说，香港政府正逐渐放宽检疫规定，例如星期六起客机驻港机组人员已无须在酒店隔离，这是很大程度的放宽，政府也会考虑实际情况许可，适时作出调整。

对于政协常委唐英年早前呼吁，香港要尽快与中国大陆及国际重启交流，否则只靠700万人，内循环会“内出血”。丘应桦称，香港今年11月将会举行国际金融投资峰会，而香港是自由社会，即使新加坡在同一时段举行类似峰会，自己也对香港的实力抱有信心，有信心峰会仍能成功举办。

丘应桦下月出访柬埔寨出席亚细安部长会议，他指除了访问当地政府，也会向其他部长说好香港的故事。他说，一些资讯不正确，例如一些关于言论自由的报道，并非《香港国安法》实施后的实际情况，要以正视听。

冠病疫情暴发以来，香港采取了严格的边境检疫措施，影响了国际金融家和银行家进入香港开展商业或投资活动的意愿，进而危及香港国际金融中心的地位。香港政府计划今年11月举办的国际金融投资峰会，普遍认为这正是港府为了向外界展示香港仍乐于对外开放，以拯救香港岌岌可危的金融中心地位。