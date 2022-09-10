港警队博物馆重启 新增反修例风波藏品

香港警队博物馆经历了约两年半的活化计划后，将从下周四（9月15日）起对外开放。博物馆将新增反修例风波等事件的物品，同时不再展示出现反共宣传品内容的物品。

据香港《明报》报道，位于山顶甘道的香港警队博物馆星期五（9月9日）在举行重启典礼。香港特首李家超连同警务处处长萧泽颐等人举行揭幕仪式。

博物馆内设有四个展览厅，共展出约1300件实体和电子化藏品，比闭馆前多出一倍，其中“历史展览厅”是全馆最大展厅，分成“早期警队”“战后时期 警队现代化”“香港回归祖国”及工作类别装备四个部分。

活化后展厅所展示六七暴动的实体照片变成电子版，在“警队历史图鉴”展出。印有反共内容的文宣未再展示，只剩宣传品发射器，闭馆前介绍展品时写有“右派分子使用的宣传品”，现改为“暴徒使用的宣传品及发射器”。

另外，展厅也展出回归前使用的皇家香港警察警徽，冠号是六七暴动后由英女王向警队颁授，但当年宪报的实物现在没有再展出，部分回归前警队的徽章和肩章也被收起。

博物馆馆方解释道，展品按历史时序排列，标示警队发展和重要历史事件，但空间有限，不可能像故宫般摆放数万件展品，只能挑选最具象征性的。

博物馆入口处还新增参考动态版清明上河图的“警队百年历史图”，透过85段共约16分钟的动画片段，展示不同年代重大事件和日常警务工作，包括2014年“违法占中”和2019年“因应对《逃犯条例》修订草案而爆发的暴动”。专题展览厅首个展览以国家安全为题，并由萧泽颐等16名警队成员旁白介绍共16个领域的“总体国家安全观”。

其中反修例风波部分，动画显示港铁旺角站外有穿黑衣、戴黄色头盔的示威者以砖头和垃圾桶等堵路，并在马路上涂上“反修例”字眼，其后防暴警察手持胡椒喷雾等驱散群众。“历史展览厅”也展出警员于示威检获的桠杈和铁珠，另有六张执法人员于2019年街头“止暴制乱”照片，均没有显示警方使用武力。

警队博物馆咨询委员会成员、退休高级警司何明新称，博物馆的规划原则是展示警队过去百多年的工作，“政治正确”不在考虑之列。他承认，部分展品有取舍，通常是因为历史价值较低或内容重复才收起。对于外界担心博物馆翻新是要“去殖化”，他称，博物馆规划是从历史角度考虑，也不可能只集中展示回归后的事件。