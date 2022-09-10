蒋万安批陈时中容不下网民批评

针对民进党台北市长参选人陈时中竞选团队报案称陈时中政见宣传影片被二创，国民党籍台北市长参选人蒋万安星期六（9月10日）批评，陈时中团队可对其他参选人进行二次创作，却容不下网民的意见和批评，还用提告方式吓阻。

据台湾《自由时报》报道，蒋万安星期六受访时说，陈时中之前已经道歉，现在又要提告网民，真是“好大的官威”，千错万错都是别人的错，自己都没有错。

蒋万安续称，陈时中团队可以极尽所能去做二次创作创作针对其他候选人，但是网民对陈可能有不同意见甚至批评，却完全容不下，还要用提告方式吓阻其他人不同的意见。他表示，自己觉得真的非常夸张、让网民无法接受。

蒋万安称，从此事也看得出来民进党从中央、地方到陈时中，都不敢对《数位中介服务法》清楚表态，他在第一时间就清楚坚定表达反对《数位中介服务法》的立法，到现在陈时中跟民进党都只敢说退回原点、大家再来讨论，难怪现在网民无法接受透过诉讼提告方式，要吓阻甚至牵制网路言论自由。

陈时中日前发布公厕政策影片，但竞选办公室发现，近日网络流传将政策影片中陈时中片段与韩国电影《熔炉》片段进行改造的影片，认为影片涉及扭曲政策影片原意，用移花接木的方式造成观众误解，已由总干事吴思瑶代表向刑事警察局报案，盼警方能追查抹黑陈时中影像的主事者。

