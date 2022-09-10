中欧商会主席：中国是欧企的“健身俱乐部”

中国欧盟商会主席伍德克说，欧洲需要中国的胜利和繁荣，双方不能与彼此脱钩。他也认为，中国市场像是欧洲企业的“健身俱乐部”，迫使欧洲的公司不断学习，变得“更快一点，更好一点”。

据中国官媒《环球时报》星期六（9月10日）报道，伍德克日前在太和智库主办的第六届太和文明论坛期间对《环球时报》记者作出上述表述。

针对欧洲内部呼吁“与中国脱钩”的声音也不绝于耳，伍德克说，欧洲不能与中国脱钩，正如中国也不能和欧洲脱钩。尽管冠病疫情导致双方在人员交流上出现困难，在一些技术领域双方各有限制，但整体来说，脱钩并没有真正发生。

他认为，欧洲不仅在贸易和投资领域需要中国，在碳中和、设备、软件等方面，欧洲也都需要和中国有更多合作，尤其是研发领域。

他形容道，中国像是欧洲企业的“健身俱乐部”，因为中国有难以置信“挑剔”的客户群，大多数中国客户并没有太强的品牌忠诚度，迫使欧洲企业不断地变得“再好一些”。

伍德克续称，欧洲企业对中国市场仍旧有兴趣，中欧商会的统计数据显示，欧洲前十大企业（其中包括五家德国公司和五家欧洲其他国家的公司）仍然在中国投入大量资金，没有一家离开。

不过他也提醒，最近几年，非前十的欧洲公司正在更多向东南亚等地区投资，而在中国的增量投资放缓。他建议，中国应采取更多开放性措施，以吸引到与其规模相适应的外国投资。

关于《中欧全面投资协定》，伍德克称，中欧商会在过去七年里为该协定付出了非常多努力，尽管美国在2020年12月对此施加了巨大压力，但最终双方还是达成了这份“值得骄傲的、真正有益于中国和欧洲商业的东西”。但鉴于双方取消对对方制裁的几率很小，未来两到三年内，该协定恐看不到重启的希望。

但他表示，希望在更远的未来，该协定仍有重启的希望。“在圣经中，我们经常要过几个坏年头，然后才能拥有几个好的年头。也许，我们要等上几年，然后好日子才会来”。

他说，如果欧中关系有一块画布，那画布上的确有一些“暗色的点”，“但我们不应纠结于此，而是应该看看，能再放上去多少积极的、色彩鲜艳的点”。他称，欧洲和中国有不同的制度、不同的政治观点，也许一些争议很难得到解决，但双方应该停止说教，停止互相指责，且必须找到共同相信的话题，比如碳中和、科技研发、生物多样性等，并推进在这些领域的合作。

伍德克表示，自己仍对欧中关系尤其是经贸领域的合作报以乐观态度，“我们的关系是复杂的，但也有非常积极的一面”。