栗战书：中俄在核心利益问题上相互坚定支持

中国全国人大常委会委员长栗战书在会见俄罗斯总统普京时说，中方愿继续同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。

据中新社报道，应俄罗斯国家杜马主席沃洛金邀请，栗战书9月7日至10日对俄罗斯进行正式友好访问，在符拉迪沃斯托克会见俄罗斯总统普京，在莫斯科与俄国家杜马主席沃洛金、联邦委员会主席马特维延科分别举行会谈，并会见国家杜马五大党团负责人。

会见普京时，栗战书首先转达习近平的亲切问候和良好祝愿。栗战书说，在习近平和普京的战略引领和亲自推动下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系始终保持强劲发展势头。两国政治互信、战略协作、务实合作都达到了新高度，成为大国、邻国睦邻友好、合作共赢的典范。

栗战书说，中俄都处在发展振兴的关键历史阶段，合作潜力巨大、前景广阔。中方愿继续同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，践行习近平提出的全球发展倡议和全球安全倡议，把高水平政治互信转化为更多务实合作成果。

栗战书说，坚信在习近平和普京的领导下，新时代中俄关系将不断迈上新台阶，中俄两国一定能够沿着符合本国国情的发展道路走下去，实现各自国家发展、民族复兴的伟大目标。栗战书祝贺俄方成功举办第七届东方经济论坛，介绍了即将召开的中共二十大有关情况。

普京请栗战书转达对习近平的美好祝福。他说，俄中新时代全面战略协作伙伴关系具有特殊性和重要性，俄方对两国关系和各领域合作成果感到满意。特别是在冠病疫情形势下，双边贸易呈现积极发展势头，相信会迈向更高的合作目标。俄中立法机构加强交流，将为促进两国关系发展发挥积极作用。普京预祝中共二十大胜利召开。

与沃洛金、马特维延科分别会谈时，栗战书说，中俄立法机构合作的重要任务，就是推动落实两国元首达成的各项重要共识，为双边关系健康稳定发展提供法治保障。中国全国人大愿继续深化与俄国家杜马、联邦委员会的交流合作，发挥定期交流机制平台作用，保持高层交往良好势头，促进友好小组、专门委员会对口交流。通过立法和审批条约、协定，为务实合作创造良好环境。加强治国理政和反干涉、反制裁、反长臂管辖等方面的立法经验交流。感谢俄方在台湾问题上给予中方的坚定支持。

沃洛金和马特维延科都再次谴责佩洛西访台，表示俄坚定奉行一个中国政策，愿在相互尊重、平等互利基础上深化对华合作。沃洛金说，俄中立法机构合作应进一步提质升级，拓展合作模式，丰富合作内容，共同落实好两国元首重要共识，为两国关系发展作贡献。马特维延科说，俄中关系深入发展赋予立法机构合作新的使命，双方应积极推进两国政治、经贸、金融、青年、地方、人文等各领域合作。

会见国家杜马五大党团负责人时，栗战书说，各党团一致积极支持加强对华友好合作，充分表明发展好中俄新时代全面战略协作伙伴关系是俄各党派、社会各界的广泛共识。中方愿同俄各党派保持密切沟通与交流，夯实中俄友好和务实合作的基础。国家杜马五大党团负责人说，愿积极发挥党团作用，加强俄中党际交流，为深入发展俄中关系、造福两国和两国人民不懈努力。

在莫斯科期间，栗战书向无名烈士墓敬献了花圈，参观了列宁故居。