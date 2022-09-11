中国国开行对分行一把手兴趣爱好等全面摸底

中国国家开发银行对中央巡视反馈的重点问题进行整改，全面摸底分行、子公司的一把手和班子其他成员的兴趣爱好。

中央纪委国家监委网站星期六（9月10日）公布了《中共国家开发银行委员会关于十九届中央第八轮巡视整改进展情况的通报》。

对于巡视反馈重点问题整改落实情况，国开行党委介绍，加强和改进对“一把手”和党委班子其他成员的监督，组织内设纪委开展分行、子公司“一把手”和班子其他成员的政治画像，对政治表现、履职尽责以及社会关系、兴趣爱好等方面情况进行全面精准摸底。突出重点领域监督检查和廉洁风险排查，开展与开发银行利益关系人经济往来情况检查、纪律处分执行落实情况检查、劳动纪律和公务用车专项检查等，对发现的突出问题提出监督建议。

国开行党委介绍，扎实开展违反中央八项规定精神典型问题专项治理。其中，下大气力整治形式主义、官僚主义突出问题。推动精文简会，1-7月行级发文数量同比下降15.2%，行级会议数量同比下降22%。停办《国家开发银行报》《青春开行》《开行国际》等内部刊物。开展报表问题专项治理，报表“作业”总量同比压减57%。对有关分行半年多请示报告得不到批复问题进行核查处理，排查总行部门职能交叉、空白问题，明确总行相关部门职责分工及有关要求。开展总行机关推诿扯皮问题专项治理，建立首办负责制，推动“一部门受理，件件事办毕”等。

巡视整改进展情况通报还披露，国开行党委制定了《国家开发银行党委加强领导班子自身建设的措施》，将“党委成员间要经常性就开发性金融重大问题加强思想沟通，凝聚思想共识”等内容纳入党委工作规则，摒弃等政策、怕越界思想，主动研究推动改革发展。完善党委发文质量控制审查机制，建立全行性党委发文质量控制体系，强化公文政治把关。