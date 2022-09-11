中国券商报告称海外冠病死亡率或已低于流感

中国券商华泰证券的一份报告称，海外冠病变种的死亡率可能已低于流感。

网传图片显示，这份9月7日发布的报告题目为《新冠：海外新变种死亡率或已低于流感》，作者为华泰证券首席宏观经济学家易峘与研究员朱洵。

作者在报告中写道，他们搜集和参考了香港、韩国、新加坡、越南、印度尼西亚、澳大利亚等地的数据后，发现新变异毒株BA.5传播之下，亚太地区冠病感染率回升，但重症和病死率明显下降，部分地区的滚动病死率已经低于0.1%，甚至低于流感病死率基准情形，病毒强度下降是确定趋势。

报告称，在新毒株破坏力下降的背景下，亚洲各国正进一步放松疫情相关管控措施，向全面重启推进。

作者还指出，可能存在较多轻症人员不上报的情况，因此BA.5疫情的实际死亡率或较测算的数字更低，威胁性明显减轻。三针疫苗接种对降低重症及死亡率起到一定帮助。

这份报告被部分中国媒体和网络平台转发，迅速引发议论。有网民认为，中国政府应当根据最新研究数据调整防疫策略，放松管制。也有网民提出质疑，认为券商报告不能作为防疫的参考。另有网民指出，防疫不能只看死亡率，也要考虑后遗症给患者带来的痛苦。

报告发布后不久即被删除，华泰证券官网及微信公众号也已将其撤下。

中国官方一直强调坚决实施“动态清零”的防疫政策。中国国家疾病预防控制局副局长常继乐9月7日称，评价疫情防控政策措施的成本要算总账，应该将全国作为一个整体，算大的经济账、大的社会账、大的民生账、大的健康账。他还称，如果算总账，中国的防控措施是最经济的、效果最好的。

