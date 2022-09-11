李易峰据传“出事”被央视中秋晚会等除名

曾主演多部人气影视作品的中国男演员李易峰据传“出事”，被官方封杀，其中包括原定在中国央视中秋晚会上的表演也临时被除名。

根据网民在中国社交媒体微博、微信上的贴文，李易峰原定于上星期五（9月2日）在杭州为某品牌站台宣传，结果无故缺席这场活动。随后，网传他因涉嫌嫖娼被捕才导致临时不能现身。

对此，李易峰当天开直播辟谣并强调自己因疫情原因没能去杭州。据中国娱乐自媒体报道，李易峰的这场直播仅进行了3分钟，他在直播时完全没有回应是否涉嫌嫖娼的问题。

但不少网民星期六（10日）发现，中国最高人民检察院官方微博已删光所有与李易峰相关的信息。李易峰曾作为最高检旗下活动的形象大使，也参与拍摄过有关活动的音乐视频。这则消息曝光后，一度登上微博热搜。

其后，中国电视金鹰节、华鼎奖、中国电视艺术家协会三个官方微博也搜索不到李易峰的内容。李易峰2018年在金鹰奖中连夺最具人气男演员及观众喜爱的男演员奖两项大奖。金鹰奖是中国最高级别的电视大奖之一。

另一方面，据央视此前预告的中秋晚会节目单上，李易峰原本于星期六晚要独自亮相表演，不过央视在下午发布的更新节目单中，将李易峰及其表演节目名字一并删去。香港媒体《星岛日报》报道，央视的中秋晚会是采用录播形式播出，李易峰的节目早在十多天前已完成录制。

截至目前为止，最高检以及央视等并未解释为什么将李易峰除名；尽管如此，不少网民已经将官方接连除名作为李易峰即将“出事”的信号。

对此，李易峰工作室星期六晚发表声明，强调李易峰一直恪守职业道德，坚守道德底线，而网络上有关李易峰“个人生活的言论均为严重不实，系别有用心者恶意捏造并散播的谣言”。

这篇声明还要求各大网络平台屏蔽和删除“涉嫌侵权内容”，并称已委托律师全权处理。声明并未回应李易峰被央视中秋晚会和最高检等除名一事。

在工作室发表声明后不久，李易峰本人也在微博上发长文，他强调谣言不仅对自己造成精神伤害，还影响到所有正在进行的业务。

李易峰也说：“我希望李易峰这三个字，是活在自己的影视作品中的，是活在作为青年人对这个时代的社会责任中的......而不是活在每天发律师函辟谣，每天跟谎言斗争。”

但李易峰上述贴文和他的工作室声明很快就被微博删除，相关的搜索词条比如“李易峰声明”、“李易峰发长文”也被屏蔽；微博搜索结果显示：“根据相关法律法规和政策，话题页未予显示。”

现年35岁的李易峰，2007年参加选秀节目获注目出道，2014年演出古装剧《古剑奇谭》跃为中国一线男星。2016年，他凭借电影《老炮儿》获大众电影百花奖最佳男配角奖。李易峰在微博有6000多万名粉丝。