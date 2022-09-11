中国百万人抢购苹果新手机 部分机型得等1个多月

苹果公司最新款iPhone手机在中国引起了消费者的浓厚兴趣，据报当地苹果官网在星期五（9月9日）晚开放预购后，马上涌入大量抢购人潮，导致官网一度卡顿；同时，电商平台也销售一空，其中在京东平台上，对于iPhone 14 Pro的预约人数更突破百万人，发货时间已排到10月中下旬。

苹果于星期四（8日）凌晨举行发布会，推出新iPhone 14及iPhone 14 Pro系列手机，以及为极限运动打造的全新智能表Watch Ultra。Pro系列摒弃了苹果手机的招牌“刘海”，采用新“胶囊”设计。Watch Ultra则是历年来最坚固和最大的苹果表。

据《中国证券报》报道，苹果上述新品于星期五晚8时在中国开放预购后反应十分热烈，包括中国苹果官网因涌入大量抢购人潮而一度卡顿。除了官网外，苹果在电商平台京东的自营旗舰店内，也显示iPhone 14全系列无货或在采购中。

据报道，截至星期六（10日）早上9时15分，京东平台预约iPhone 14 Pro系列的人数已超过100万人；由于抢购人潮很多，目前iPhone 14 Pro在该平台的发货时间已推迟至10月中下旬。

一位预约了iPhone 14 Pro的消费者对《中国证券报》说：“苹果称iPhone 14 Pro采用了公司有史以来最快的智能手机芯片，自己平时安装App比较多，我很看重使用流畅度问题。”

报道引述天风国际分析师郭明錤说，iPhone 14线下预购调查显示，中国市场iPhone14 Pro系列占订单分配份额约为85%。他表示，苹果高端产品的预购在初期总是更受欢迎。从这次调查来看，今年Pro机型的订单占比与往年相比更高，这反映了苹果产品细分策略的变化。

研究机构IDC发布报告称，从中国市场来看，高端手机市场成为各家必争之地。iPhone 14系列外观的改变和影像的提升有望成为近几年iPhone系列最吸引消费者的卖点。再加上其它不同性能升级，可以帮助苹果在面对各家安卓高端机型冲击时，有望巩固甚至继续提升在高端手机市场的优势。

另据《华尔街日报》报道，市场研究公司Canalys表示，尽管中国整体智能手机市场下滑了10%，但苹果公司第二季度在中国的iPhone出货量为990万部，较上年同期增长了25%。当季中国一些大城市因冠病疫情实施封控措施，影响了消费支出。