特斯拉上海工厂交付量大增

美国媒体报道，在升级生产线后，8月份特斯拉上海“超级工厂”交付量大增，但在这个全球最大的汽车市场，特斯拉的表现仍落后于其中国本土竞争对手比亚迪。

根据中国乘联会星期四（9月8日）公布的数据，特斯拉中国工厂上月共交付汽车近7.7万辆，为7月份的近三倍，同比增长74%。乘联会说，其中出口超42000辆。特斯拉中国工厂主要生产Model Y和Model 3。

据《华尔街日报》报道，8月份特斯拉在中国新能源车批发市场中占据约12%的份额，仅次于比亚迪纯电动汽车16%的份额。这家美国巨头曾在中国新能源汽车市场占据主导地位，但被总部位于深圳的比亚迪反超。比亚迪得到了巴菲特的投资，旗下产出多款受欢迎的电动车和插电式混合动力车。

由于上海先前的疫情封控，特斯拉4月份失去巨大产量。尽管如此，特斯拉在7月份再次让上海工厂停产数天以升级生产线，目的是提高产量，弥补减产影响。特斯拉在今年7月表示，升级后该工厂每年可以生产超过75万辆汽车。

特斯拉上海工厂上一次创下的纪录，是在6月交付的7.9万台。今年第一季度，在4月份因中国疫情而受到最严重的干扰之前，该工厂平均每月交付约6.1万辆汽车。

据特斯拉中国官网资料，该公司最近已缩短中国消费者的交付时间，目前最长等待时间缩短至14周。

中国乘用车市场保持增长，8月份零售为187万辆，同比增长29%，较7月份增长3%。

在中国生产的所有汽车中，超过30%是电动车或插电式混合动力汽车。

中国乘联会秘书长崔东树说，虽然整体销售和生产水平显示出市场强势良好走势，但8月份汽车产量低于7月份，属非常不寻常。

制造商通常在8月份生产更多的汽车，以应对秋季的需求增长。今年，一些产能却因疫情防控和地区高温天气而受到严重干扰。

比亚迪延续了最近在市场上的迅猛势头，上个月打破了自身销售和生产纪录，将其他汽车制造商甩在身后背。

《华尔街日报》报道，据一份公告显示，该公司8月份销售了近8.3万辆纯电动汽车和9.2万辆插电式混合动力汽车，合计销售了17.5万辆。插电式混合动力汽车有一个小型电池和一个内燃机，被认为是新能源汽车。新能源汽车在多数地方可享受税项减免和补贴。

尽管销量和收入快速增长，但自上星期四（1日）以来，比亚迪的股价已经下跌了18%。在那之前的股市公告显示，该公司最知名的支持者巴菲特麾下的投资公司伯克希尔哈撒韦公司自去年以来减持了部分比亚迪香港上市股票。

比亚迪还与泰国工业地产开发商WHA Group签署了一项协议，将在泰国东海岸的罗勇建立一家电动汽车厂。根据WHA Group的一份声明，这家新厂房预计将于2024年交付15万辆电动乘用车。比亚迪目前在中国有制造基地，并且在加州有客车工厂。

8月份中国自主品牌汽车销量为85万辆，同比增长41%；主流合资品牌汽车销量为77万辆，同比增长18%。

由于中国西南部四川省遭遇电力短缺，包括大众汽车和丰田汽车公司在华合资车企在内的几家合资汽车制造商生产受到干扰。四川省近来遭遇了60年罕见的高温干旱灾害，导致电力短缺。

丰田汽车与中国第一汽车集团公司在四川省会成都的合资工厂上个月停工一周。不过，加上该合资企业其他工厂生产的车辆，一汽丰田8月份销量仍达到了8.14万辆，较上个月增长了7%。该公司发言人在8月下旬说，成都的合资工厂使用一台内部发电机使装配线保持在较低水平上运行。

乘联会上周称，限电举措的影响有限，而且是暂时的。在该地区降雨且气温随之下降后，汽车装配厂和零部件制造商已能恢复正常运营。

由于疫情关系，上星期四开始成都居民原则上居家，丰田汽车称，其成都工厂运行正常，工厂按照四川省政府的要求，对工人实施“闭环”管理。大众汽车的发言人星期四指，他们在成都的工厂也正以类似安排运作。

中国近期宣布，对新能源汽车免征车辆购置税等激励措施延长至明年年底，以应对抑制消费需求的经济大幅放缓。