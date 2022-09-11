比亚迪成第三个在泰国设厂的中国车企

中国电动汽车制造商比亚迪首个海外乘用车工厂在泰国落地。这也让比亚迪成为第三个在泰国设厂的中国车企。

据财新网报道，比亚迪汽车泰国有限公司与WHA伟华集团大众有限公司于9月8日签约，敲定土地认购、建厂等事宜。WHA伟华集团是工业园区开发商，持有的厂房、物流仓库，物业总规模达到87.5万平方米。公开信息显示，WHA伟华实业发展大众有限公司旗下的工业区已有上汽集团、长城汽车、福特、马自达等车企进驻。

比亚迪称，泰国工厂预计于2024年开始运营，主要生产右舵汽车，年产量约为15万辆，产品投放泰国本土市场以及周边亚细安国家。在东南亚，右舵车的主要市场是泰国、印度尼西亚和马来西亚。

据报道，比亚迪泰国工厂占地约96公顷，位于泰国东部经济走廊特区（EEC）范围内。EEC总面积达1.33万平方公里，区内以高科技产业如汽车、电子、生物技术等为主。当地提供的优惠政策包括：5至10年的免税期，部分企业免征机械进口关税、原材料进口关税，高级专家和研究人员减免个人所得税等。2019年以来，中国对EEC的投资位居各国前列。

比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮说，选择在泰国建厂是因为这里有丰富的汽车工业底蕴以及一流的制造能力，期待泰国工厂可以使新能源汽车进一步走进当地人的日常生活。

泰国政府计划到2030年将该国电动汽车产量提升至汽车总产量的30%。财新网引述亚太电动车协会主席Edmund Araga说，泰国是东南亚地区中推行电动汽车最积极的国家，有望在中短期内成为东南亚电动汽车制造中心。市场研究机构Research and Markets预计，东南亚电动汽车市场将由2021年的约5亿美元增长至2027年的26.7亿美元，年复合增长率达32.73%。

2022年2月，泰国发布电动汽车激励措施，进口电动汽车消费税税率从8%降至2%。

不过，2024年以后，电动汽车须在泰国当地生产才能享受税收优惠和消费补贴，已在泰国设厂的车企有先发优势。目前，在泰国设厂的中国车企只有上汽集团、长城汽车和比亚迪。