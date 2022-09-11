北京警方：演员李易峰因多次嫖娼被行拘

北京警方通报，曾主演多部人气影视作品的中国男演员李易峰因多次嫖娼被行拘。

据北京市公安局官方微博“平安北京”星期日（9月11日）下午通报，北京警方近期在侦破一起违法犯罪案件中，将一名现年35岁的男演员李某某查获。通报指出，“该人对多次嫖娼的违法事实供认不讳，其已被依法予以行政拘留。”

中国央视随后与相关部门核实，演员李某某是李易峰。

李易峰因嫖娼被行拘的消息曝光后，中国社交媒体微博马上炸开了锅。不少网民表示失望，尤其是李易峰的粉丝。“我真的好失望”“为什么他会嫖娼！”“没法理解他。”

截止下午6时20分，上述消息在微博已有超过5亿次的阅读量，讨论度更超过21万次。

现年35岁的李易峰，2007年参加选秀节目获注目出道，2014年演出古装剧《古剑奇谭》跃为中国一线男星。2016年，他凭借电影《老炮儿》获大众电影百花奖最佳男配角奖。李易峰在微博上有超过6000万名粉丝。

实际上，早在上述通报出台前，许多网民就在中国互联网上指李易峰因嫖娼被官方封杀。

根据网民在微博、微信上的贴文，李易峰原定于上星期五（9月2日）在杭州为某品牌站台宣传，结果无故缺席这场活动。随后，网传他因涉嫌嫖娼被捕才导致临时不能现身。

对此，李易峰当天开直播辟谣并强调自己因疫情原因没能去杭州。据中国娱乐自媒体报道，李易峰的这场直播仅进行了3分钟，他在直播时完全没有回应是否涉嫌嫖娼的问题。

但不少网民星期六（10日）发现，中国最高人民检察院官方微博已删光所有与李易峰相关的信息。李易峰曾作为最高检旗下活动的形象大使，也参与拍摄过有关活动的音乐视频。这则消息曝光后，一度登上微博热搜。

其后，中国电视金鹰节、华鼎奖、中国电视艺术家协会三个官方微博也搜索不到李易峰的内容。李易峰2018年在金鹰奖中连夺最具人气男演员及观众喜爱的男演员奖两项大奖。金鹰奖是中国最高级别的电视大奖之一。

另一方面，据央视此前预告的中秋晚会节目单上，李易峰原本于星期六晚要独自亮相表演，不过央视在下午发布的更新节目单中，将李易峰及其表演节目名字一并删去。据报道，央视的中秋晚会是采用录播形式播出，李易峰的节目早在十多天前已完成录制。