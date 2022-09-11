中国科技部副部长邵新宇重返湖北

时隔一年，中国科技部副部长邵新宇重返湖北担任省领导。邵新宇曾长期在武汉的华中科技大学学习、任职，一年前从华中科技大学党委书记上调科技部任职。

据湖北省政府网消息，湖北省教育表彰会议9月9日在武汉举行。省领导郭元强、王祺扬、陈新武、邵新宇、王立等人参加会议。这是邵新宇首次以湖北省领导身份亮相，排名在三名湖北省委常委郭元强、王祺扬、陈新武和湖北省副省长王立之间。

据财新网报道，目前湖北省共五名副省长，比换届之初少两名。此前担任湖北省副省长的肖菊华、宁咏，都在2022年6月湖北省委换届时新当选为常委，随后卸任副省长。

公开资料显示，邵新宇现年53岁，江苏泰州靖江人。他是华中工学院（华中科技大学前身）机械制造专业1986级保送生，大学期间曾以校学生会主席身份担任中国全国学联副主席、湖北省学联副主席。

本科毕业后，邵新宇被免试推荐攻读华中理工大学（华中科技大学前身）机械工程硕士学位，两年后直攻博士，1998年获工学博士学位。期间，邵新宇曾赴美国进修，并担任福特汽车公司知识工程部研究助理。

博士毕业后，邵新宇长期任职母校，历任机械学院制造自动化研究所所长、机械学院副院长。2000年，华中理工大学并入华中科技大学，邵新宇于2002年任华中科技大学机械学院院长，2008年任副校长，2013年任常务副校长，并明确为正厅级，期间还兼任华中科技大学侨联主席。

2017年12月，在经历中共中央党校中青年干部培训班10个月的学习后，邵新宇接替到龄退休的路钢，升任华中科技大学党委书记，跻身副部级。

2021年9月，邵新宇首次离开高校任职，履新科技部副部长。此次重返湖北，邵新宇将担任其第三个副省部级职务。

邵新宇是机械制造自动化专家，他带领完成的“汽车制造中的高质高效激光焊接、切割关键工艺及成套装备”获2015年度中国国家科技进步一等奖。2019年11月，邵新宇当选中国工程院院士。

另据新华社报道，中共总书记习近平6月底曾到湖北武汉考察。他当时表示，科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。“我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。”