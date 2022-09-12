港媒：中联办副主任谭铁牛调回大陆执掌高校

香港中联办副主任谭铁牛据报将调回中国大陆，执掌南京大学，仍属副部级。

香港《星岛日报》引述多名建制派人士报道，谭铁牛已经内定重返大陆学术界。有消息称，他将担任南京大学党委书记，但也有消息称他可能担任南京大学校长。南京大学历史悠久，是中国重点大学，今年刚庆祝建校120周年。

据悉，中国大陆最近正紧锣密鼓调整多所重点大学领导，当中有学术背景的政界人士重返高校，包括原中共中央政策研究室副主任林尚立担任中国人民大学校长，原中国人民银行副行长陈雨露担任南开大学校长。大陆副部级官员一般60岁退休，但担任高校领导的退休年龄则可延至63岁甚至65岁。

据报道，谭铁牛将成为中共二十大前夕首位调返大陆的香港中联办高层。之前，中央港澳系统已经陆续调整，包括原中国国务院港澳办常务副主任张晓明担任中国全国政协副秘书长，原澳门中联办副主任郑新聪升任主任，预料党代会前后港澳系统还将有高层调整。

报道称，谭铁牛赴港工作已近六年，主管教育科技和统战，联络香港科教界与建制派领袖。身为中国科学院院士的谭铁牛，对香港建设国际创科中心最为热心，包括力促成立粤港澳大湾区院士联盟等。中国国家主席习近平7月1日到香港科技园考察，与创科界代表交流互动，谭铁牛也参与陪同。

公开资料显示，1964年出生的谭铁牛是湖南茶陵人，毕业于西安交通大学，1986年赴英留学，三年后获英国帝国理工学院博士学位，之后在英国雷丁大学电脑科学系工作八年，获得终身教职。

1998年，谭铁牛举家回国到中国科学院自动化研究所工作，历任该所模式识别国家重点实验室主任、所长。2007年任中科院副秘书长，2012年兼任国际合作局局长，2015年任中科院副院长，翌年年底调任香港中联办副主任。

谭铁牛是中科院院士、英国皇家工程院外籍院士，现任中国图像图形学学会理事长、中国人工智能学会副理事长。作为模式识别领域的国际顶尖学者，他不久前荣获国际模式识别领域最高奖——傅京孙奖，这是该奖自1988年设立以来首次颁授于北美和欧洲地区以外的学者。