台媒：解放军8月围台军演曾发射两枚东风-17

台湾媒体报道，中国大陆军方8月初展开围台军演时，曾发射两枚东风-17导弹。

据台湾《中国时报》星期一（9月12日）引述消息人士报道，中国大陆发射的这两枚东风-17导弹，是弹头未装弹药、装测试仪器的遥测感应弹。

据报道，东风-17的弹头较小，是扁长形，与一般弹头的圆形不同，射程可达1800至2500公里，飞行速度在10马赫以上，除了速度极快，又因下降时仅乘波体滑翔，因此极难侦测与拦截。它是目前中国大陆已服役的各型常规导弹中，令美军最忌惮的杀器。

中新社曾在2019年报道，东风-17常规导弹具备全天候、无依托、强突防的特点，可对中近程目标实施精确打击。

美国众议院议长佩洛西8月初不顾中国大陆的反对访台后，解放军展开围台军演。台湾国防部4日指中国大陆在当天下午1时56分起至4时向台湾北部、南部及东部周边海域，发射东风系列弹道导弹计11枚，但日本官方说，探测到九枚导弹，并相信其中五枚落在日本专属经济区，四枚导弹也曾飞跃台湾本岛上空。

至于为何台探测的导弹发射数量不一，《中国时报》引述消息人士称，这与侦搜监控角度问题有关。日本有两艘神盾级舰，能掌握与导弹发射有关的信息，台湾则是靠卫星与长程预警雷达同步侦搜，中国大陆导弹一点火发射，卫星红外线即有所感知，随后长程预警雷达即全程掌握。

《中国时报》也报道，有四枚导弹曾飞越台湾北部上空，并说针对导弹飞越台湾上空一事，是否要发布防空警报，权责是在台湾空军作战指挥部。消息人士称，在解算中国大陆导弹弹道与落点，确定是飞越台湾上空后，空作部指挥官曹进平中将决定不发布防空警报。