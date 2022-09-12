北京规定进返京人员抵京七天不聚餐 三天两检

接连出现多起高校聚集性疫情后，中国首都北京加强疫情防控，规定进返京人员抵京后七天内不聚餐、不聚会，并开展三天两检。

综合央视新闻、澎湃新闻及《新京报》报道，北京市政府新闻发言人徐和健星期天（9月11日）下午在疫情防控新闻发布会上说，社会面疫情防控要常抓不懈，进入党政机关、企事业单位、公共场所及社区（村），乘坐公共交通工具，要严格扫码、测温、查验72小时内核酸阴性证明。

同时，各小区（村）加强卡口管理，严格落实查验要求。公园、景区要落实“预约、限量、错峰”要求。

徐和健强调，进返京人员抵京后七天内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，开展三天两检，涉疫风险人员配合落实居家（居店）健康监测等防疫措施。

徐和健还说，在京单位要履行防疫责任，职工假期返岗前48小时内应进行一次核酸检测，检测阴性结果未出之前或有疑似症状的暂缓返岗。

针对北京连续出现多起高校聚集性疫情，徐和建说，各高校要抓好常态化疫情防控，做好返京返校、新生入校防疫工作，确保校园防疫安全。

他强调要加强进返京学生的防疫管理，重点管好第一周，学生返京七日内落实“三不”要求。

9月6日以来，北京接连发三起校园相关疫情，涉及北京化工大学、中央民族大学附属中学、中国传媒大学。

截至星期天下午3时，三起疫情一共发现了81名感染者。其中，北京化工大学报告感染者49名、民大附中报告感染者18名、中国传媒大学报告感染者14名。

另据《北京日报》报道，北京星期天新增15例本土确诊病例，均为隔离观察人员，新增两例境外输入确诊病例，和三例境外输入无症状感染者。