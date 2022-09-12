台行政院称绝对没阻止慈济采购BNT疫苗

针对慈济基金会执行长颜博文称在购买BNT冠病疫苗过程中被劝阻，台湾行政院称有关报道内容与事实不符，绝无任何阻挡情事。

综合《联合报》《中国时报》和新头壳等台媒报道，去年慈济基金会、台积电、鸿海暨永龄基金会共同捐赠1500万剂BNT疫苗，慈济基金会执行长颜博文星期六（9月10日）在2022年慈济人医年会场受访时，首度解密采购疫苗的过程，称接到许多来自政界、工商业界等大老电话，劝他“买不到的，不要浪费力气”，原来是许多工商业大老都想买疫苗，却被政府劝阻或说政府自有安排，消息一出引发台湾舆论高度关注。

对此，慈济基金会星期天（9月11日）晚间发声明说，颜博文所述内容和2021年媒体报道内容一致，并非秘辛，期盼外界勿做泛政治化联想。

台湾行政院发言人罗秉成同天晚间则重申，疫苗是紧急授权药品，必须政府愿意提供免责承诺，原厂才可能同意贩售予民间团体捐赠予政府，而政府在为人民健康把关的前提下，绝无任何阻挡情事，有关三个捐赠单位购买及捐赠疫苗过程，政府均全力协助，确保疫苗在运送、检验、保存及施打等作业均符合原厂要求下，为人民规划接种。

罗秉成指出，鸿海/永龄基金会与台积电等两个捐赠单位，分别在去年6月1日、10日欲购买BNT疫苗捐赠政府，行政院长苏贞昌立即指示他负责召集专案小组，积极与两个捐赠单位合作，协力完成此项疫苗采购及捐赠事宜，并于6月18日宣布进行专案的疫苗采购安排，授权同意台积电及鸿海/永龄基金会各购买500万剂BNT德国原厂疫苗赠予政府。

慈济基金会随后于6月23日表示，也有采购及捐赠之意，在提出正式申请后，旋由时任指挥中心副指挥官陈宗彦协助处理，指挥中心并于6月28日邀请慈济基金会执行长颜博文到指挥中心交换意见，罗秉成当时也参与，同年7月1日公开表示慈济基金会可循台积电与鸿海/永龄基金会等两个单位先行建立的模式与架构办理，之后专案小组决定三个捐赠单位分别采购的疫苗并同作业，以缩短交货时程。

台行政院说，以上过程罗秉成多次于行政院记者会即时对外说明，事实俱在，相关报道未加求证，易滋误会。

行政院说，当时三个捐赠单位均知，若无政府同意紧急授权（EUA）并愿提供对BNT原厂的免责承诺，不可能完成此项任务。为求最短时间达成目标，专案小组夜以继日密集召开会议，排除万难，公私协力完成任务，实无所谓政府官员加以阻挡之事。

行政院指出，首批抵台的BNT疫苗外箱，在上飞机前被卖方擅自披覆其公司名称的宣传布条，因违反契约规范，因此由买方台积电在同年9月2日飞机抵台后，要求除去该宣传布幅，相关报道俱在，也无所谓“当时慈济人先进货舱拆布条，我方政府始愿意签收”之事。

罗秉成强调，疫苗是要打在人体身上的药物，确保疫苗的安全性及合法性是政府的责任，政府不会阻碍任何人购买合法的疫苗捐赠政府统筹运用，但所有冠病疫苗都是要先取得政府的紧急授权，且国际药厂不可能售予没有政府承诺免责的私人企业或民间团体，否则运送过程出了问题，或是打在人身上出了问题，最终都还是要政府出来负责和照顾。

罗秉成说，政府一再衷心感谢三个捐赠单位的义行善举，且在各方合作下，全部的捐赠疫苗最终也都顺利执行完成。期待外界应本于事实评论，勿以错误讯息误导民众。