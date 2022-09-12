港保安局前局长出殡 政界人士到场送别

香港保安局前局长李少光上月逝世，星期天（9月11日）在红磡世界殡仪馆设灵，星期一（9月12日）出殡。多名政界人士到场送李少光最后一程，包括香港前特首林郑月娥、中国全国政协副主席梁振英、香港保安局局长邓炳强、香港警务处处长萧泽颐和行政会议召集人叶刘淑仪等。

据香港《星岛日报》报道，灵堂布置以白色为主，灵堂上挂着写有“主怀安息”的横幅，中间放满家属送上的花圈，还用电视展示一张李少光家人的大合照，左右两旁则放满政界人士送来的花圈，包括政制及内地事务局长曾国卫、保安局局长邓炳强、公务员事务局局长杨何蓓茵、创新科技及工业局局长孙东，以及发展局局长寗汉豪等。

另据网媒“香港01”和《明报》报道，包括香港特首李家超、远东发展主席邱达昌等在内多名政商界人士，11日到保安局前局长李少光的灵堂吊唁。

综合网媒“香港01”和《明报》等报道，香港保安局前局长李少光8月14日上午在寓所睡梦中离世，享年73岁。家属为他在红磡世界殡仪馆设灵，包括特首李家超、政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波、保安局局长邓炳强和医务卫生局局长卢宠茂等现任港府官员均出席致哀。

多名政界人士也前来吊唁，当中包括香港前特首曾荫权、中国全国人大前常委范徐丽泰、中国全国政协常委唐英年、香港前律政司司长及基本法委员会前副主任梁爱诗、港区人大代表洪为民等。

灵堂现场也摆放了不少花牌，包括入境事务处人员协会、入境事务主任协会、导演高志森、无线电视任助理总经理（艺员管理及发展）乐易玲、演员毛舜筠及丈夫区丁平、艺人林盛斌、网红“玻璃朱”朱庭萱和远东发展主席邱达昌等。

丧礼11日以基督教仪式举行，当晚是安息礼拜，翌日将办告别礼及火葬仪式。

李少光在1974年1月加入香港人民入境事务处，成为入境事务主任，1995年获委任为入境处助理处长，1997年升任副处长，1998年10月升任处长。

2002年7月，李少光获时任特首董建华委任为廉政专员，成为首位由纪律部队出身的廉政专员。2003年8月，李少光接替辞职的叶刘淑仪出任保安局局长。李少光在港府任职38年，2012年退休。