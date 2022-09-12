中国官媒称法律面前无“顶流” 多家品牌解约李易峰

中国知名男演员李易峰嫖娼被刑拘后，多家品牌迅速与其解约，中国官媒刊文批评称，法律面前无“顶流”，并提醒“以身试法，必然凉凉！”

北京警方星期日（9月11日）通报李易峰因多次嫖娼被行拘的消息。消息发布后立即占领微博热搜榜，李易峰的商业代言大受影响，多家品牌纷纷宣布终止合作。

据观察者网报道，截至星期天晚上7时30分，已有真果粒、京都念慈菴、HONMA高尔夫品牌、Panerai沛纳海、Prada普拉达、六福珠宝、舒适达、鸭鸭羽绒服、RemyMartin人头马、康巴赫厨具、王力安防智能锁等多家品牌宣布终止与李易峰的一切合作关系。

从2020年至今，李易峰的商业代言品牌超过13个。除了上述品牌，另有猎聘APP、巴黎欧莱雅等品牌的官方微博中已搜索不到涉及李易峰的相关内容。

猎聘APP通过官博强调，与李易峰的代言合作已于2022年7月3日到期，相关宣传已随合同到期终止。

巴黎欧莱雅也在官博评论区回复，与李易峰的合约已于2022年7月到期，李易峰不再是该品牌代言人。李易峰粉丝团转发巴黎欧莱雅品牌博文也已无法显示。

华鼎奖官博星期天消息称，取消演员李易峰第22届华鼎奖“中国百强电视剧最佳男主角”和“全国观众最喜爱的影视明星”称号。

官媒《北京日报》发文批评说，德不配位，必有灾殃。李易峰这样的“顶流”丝毫不爱惜羽毛，视法律于无物，置公德于不顾，令人大跌眼镜。

文章说，明星的言行举止都称得上是一种价值输出，“可近些年来，这星那星曝出的丑闻不少，作奸犯科的也大有人在，嫖娼、吸毒、偷逃税……某些人一有点小名，就开始飘了，以为出点什么事发个声明也就过去了”，但法律面前可没有什么“顶流”。

文章强调，再次提醒“李易峰们”：以身试法，必然凉凉！

另据中国新闻网报道，北京市鑫诺律师事务所张中辉说，针对艺人出现因嫖娼被抓等类似违法行为，委托代言合同能否解除、赔偿数额应该多少的问题，一般合同中都会有约定。

如果没有约定，合同双方要根据有关法律规定执行。艺人作为广告代言人一旦出现类似嫖娼等违法行为，无论有关部门是否追究其法律责任，该艺人已经不适合再担任广告代言人，委托公司可以合同目的不能实现为由，主张解除合同。

至于赔偿损失，损失赔偿额应当相当于因艺人违约所造成的损失，包括委托代言合同履行后委托公司可以获得的利益；但是，不得超过艺人一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

公开资料显示，李易峰2007年出道，2014年演出古装剧《古剑奇谭》跻身一线，2016年凭借电影《老炮儿》获大众电影百花奖最佳男配角奖。李易峰在微博上有超过6000万名粉丝，是微博上粉丝数最多的个人账号前30名之一。