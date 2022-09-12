“枢密院十号”分析称台方或没侦测到协同作战大陆直升机

台湾空军司令部9月11日通报首度侦获中国大陆KVD001无人机在北部空域出没，中国大陆官媒《环球时报》旗下微信公众号发文分析称，KVD001无人机到台湾或与解放军直升机协同作战演练，台军可能没侦测到低空飞行的直升机。

《环球时报》旗下微信公众号“枢密院十号”星期天（9月11日）发文称，台湾《联合报》11日称，截至当天下午5时，发现解放军军机八架次、军舰五艘次持续于台湾周边海空域活动。其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域有五架次解放军军机，包括KVD-001无人侦察机一架次、歼-11战斗机两架次、运-8技侦机一架次、BZK-007无人侦察机一架次。

台媒报道称，11日发现的解放军KVD001无人机是首次在台湾附近出没。它采用车载弹射的起飞方式，最大时速140公里，最大作战半径200公里，最大续航时间10小时。可作为远程通信中继、战场侦察监视、目标照明导引等用途。

“枢密院十号”的文章分析说，不同于在台湾附近出现的解放军其他各种大中型查打一体无人机， KVD001无人机前往台湾附近，可能还有其他意义。

公开资料显示，KVD001无人机采用平直翼、双尾撑的常规布局，可以维持较长的巡飞时间，但没有武器挂载能力。它曾经亮相2019年天津直博会（中国天津国际直升机博览会），与直-20、武直-10、“长弓”武直-19和直-8G同台登场，参加了地面静态展示。

官方展板显示，该无人机具备远程通信中继、战场侦察监视、目标照射引导等功能，可以延伸陆航通信指挥通信链路，为陆航地面指挥所与空中编队提供指挥通信中继接力，有效提高陆航部队的远程指挥能力。

文章提及，去年的央视军事报道还专门介绍了KVD001无人机与直升机的协同作战演习。报道称，第80集团军某陆航旅出动了多架直升机与无人机进行协同，完成了对重点目标的快速侦察和精准火力打击，实现了快打快撤。其中无人机发射升空，率先奔赴作战地域，在千米高空对可疑目标进行侦察识别、跟踪、监视，并将数据实时回传至塔台指挥组。接到指令后，多架直升机依次升空，在无人机精确引导下迅速锁定目标，进行模拟攻击。

文章指出，无论是天津直博会的公开介绍还是央视军事报道提到的实战演练，KVD001无人机都是在配合陆航部队作战，充当直升机的耳目和提供中继引导。因此看似单独出现在台湾北部的KVD001无人机，其实会不会是在配合解放军陆航部队的演练呢？至于为何台军没有提到后者，很可能是台军根本就没有发现超低空飞行的解放军直升机。