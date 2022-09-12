四川泸定地震93人遇难 最高烈度达九度

中国四川泸定地震遇难人数升至93人，地震烈度图显示，泸定地震最高烈度达九度，高烈度会使砖木结构房屋大多数毁坏和严重破坏。

据央视新闻报道，截至星期天（9月11日）下午5时，泸定地震已经造成93人遇难，其中甘孜州55人，雅安市38人；另有25人失联，其中泸定县九人，石棉县16人。

另据《光明日报》报道，中国应急管理部星期天发布的《四川泸定6.8级地震烈度图》显示，泸定地震最高烈度为Ⅸ度（九度），Ⅵ度（六度）区及以上面积19089平方公里，共涉及四川省三个市州12个县（市、区），82个乡镇（街道）。

地震发生后，应急管理部中国地震局地震现场工作队对灾区200个调查点展开了实地震害调查，并参考震区断裂构造、仪器烈度、无人机遥感等科技支撑成果，结合强震动观测记录，确定了此次地震的烈度分布，完成烈度图的编制。

烈度图显示，此次地震Ⅸ度（九度）区面积280平方公里，主要涉及甘孜藏族自治州泸定县磨西镇、得妥镇、燕子沟镇、德威镇；雅安市石棉县王岗坪彝族藏族乡、草科藏族乡、新民藏族彝族乡，共计七个乡镇。

同时，此次地震还产生Ⅷ度（八度）区面积505平方公里，Ⅶ度（七度）区面积3608平方公里，Ⅵ度（六度）区面积14696平方公里。

据了解，地震烈度达到Ⅸ度（九度）时，砖（土、石）木结构房屋大多数毁坏和严重破坏；穿斗木构架房屋少数毁坏，多数严重破坏和中等破坏；设防砖混结构房屋多数严重破坏和中等破坏，少数轻微破坏；未设防砖混结构房屋少数毁坏，多数严重破坏和中等破坏；钢筋混凝土框架结构房屋少数严重破坏，多数中等破坏和轻微破坏。

四川省地震局副局长江小林说，本次地震的突出特点是地震引发的地质灾害多且极其严重，造成大量人员伤亡、房屋建筑和基础设施受损，道路、通信、供水供电等生命线多处中断。专家认为，在地质灾害多发地区要进一步加强防范措施和防范意识。