荷兰光刻机巨头阿斯麦增聘中国员工 8月底已超1500人

在美国压制中国半导体发展之际，荷兰光刻机巨头艾司阿斯麦（ASML）最新数据显示，该公司在中国增聘员工，截至8月底已逾1500人。

据IT之家9月10日报道，截至8月底，阿斯麦在中国员工人数已超过1500人，较去年底增加约200人，占阿斯麦公司全球员工的14%。

阿斯麦是全球最大的半导体设备制造商之一，向全球复杂集成电路生产企业提供综合性关键设备。今年6月，阿斯麦说，为了支持中国业务的增长，今年将持续扩大中国团队，计划招聘200余名员工。

有分析指，阿斯麦公司在中国扩大员工规模要从两方面来看，一方面是双方都有需求，另一方面则时如果阿斯麦完全撤出中国市场，必然逼迫中国企业自己研发先进的光刻机。

美国虽禁止阿斯麦向中国销售极紫外光（EUV）光刻机，但阿斯麦仍可向中国售卖深紫外光（DUV）等光刻机。2021年，阿斯麦第一大客户是中国芯片企业，让阿斯麦赚取超过290亿美元（约405亿新元）。

资料显示，阿斯麦1988年向中国市场交付了首台阿斯麦步进式光刻机；2000年，阿斯麦中国正式成立。目前，ASML在中国设有15个办事处、11个仓储物流中心、三个开发中心、一个培训中心和一个维修中心。

阿斯麦今年1月披露的数据显示，阿斯麦全球员工突破3万。近两年，有超过6000名新员工加入阿斯麦。到2021年底，阿斯麦中国员工人数增至1300多名。

财报显示，2022年第二季度，阿斯麦实现净销售额54亿欧元（约76亿新元），毛利率为49.1%，净利润达14亿欧元。

阿斯麦总裁兼首席执行官韦宁克（Peter Wennink）此前说，阿斯麦预计 2022年第三季度净销售额约51亿至54亿欧元，毛利率约为 49至50%。