港大研究发现儿童和青少年打两针疫苗重症保护率逾九成

香港大学医学院研究发现，接种两剂复必泰或科兴疫苗的儿童及青少年，预防重症的保护率逾九成。港大儿科临床助理教授陆俊文说，接种两剂疫苗的保护力高于一剂，家长应按政府指引带同子女前往打针。

香港大学儿科临床助理教授陆俊文星期一（9月12日）接受香港电台《千禧年代》节目受访时说，港大研究显示打两针以上才有足够保护力，“唔好只係谂住打一针”（不要只想着只打一针）。

他提及，这次研究虽未能涵盖对奥密克戎BA.4或BA.5变种病毒分析，但经验所得，打针同样具有保护力，团队将进一步就BA.4或BA.5变种病毒进行研究，稍后公布分析结果。

港大医学院分析奥密克戎BA.2袭港期间，香港儿童及青少年接种冠病疫苗情况和染疫住院数据，发现3至18岁接种两剂复必泰或科兴，预防中、重症成效分别为93.1%和95.8%；而已打三针的近七万名儿童及青少年，在研究期间并无出现与冠病相关的住院或感染中至重症；但若只打一针复必泰与科兴疫苗，预防中、重症成效则分别为84.6%及33.5%。

陆俊文说，今年1月起感染后入院的儿童及青少年人数增加，港大遂开始进行研究，相关数据由医管局及健康院收集所得，资料全部都不具名。结果显示，儿童及青少年接种两针后，免入院率起码达八成，打两针后，预防中至重症则高于九成，包括死亡、留医深切治疗、插喉及出现嘶哮症等。