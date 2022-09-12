立陶宛经创部访问团抵台 探讨深化雷射和生技产业合作

立陶宛经济暨创新部新任政务次长泽麦提斯（Karolis Žemaitis）率团访问台湾，将与台方探讨深化雷射及生技合作。

据台湾《自由时报》报道，泽麦提斯原是立陶宛经济暨创新部长阿尔莫奈特（Aušrinė Armonaitė）的顾问，今年9月才升任经创部次长。泽麦提斯率官员与雷射及生技企业代表共28人，在上星期六（9月10日）抵台，星期一（9月12日）展开为期五天深化双边经贸科技合作的访问行程。

台湾外交部12日发布新闻稿，对泽麦提斯率团访台表示诚挚欢迎，并指出这是立陶宛今年在经创部政务次长、农业部政务次长、交通部政务次长相继率团来访后，再由泽麦提斯率领立国高科技厂商来台访问，扩大双边产业合作及深化经贸连结。

新闻稿称，台外交部长吴钊燮将设宴款待以示欢迎，此外访宾并将拜会国发会及经济部，另参访台湾相关产业技术研究机构与企业，探索台立在雷射科技、生技科学等双方优势产业的合作契机，强化台立民主伙伴关系及全球民主产业链的韧性。

台外交部指出，正当威权政体利用冠病疫情、俄乌战争、能源及粮食危机，威胁全球民主自由及法治秩序的同时，泽麦提斯率团来访，充分彰显台湾与立陶宛同为身处民主最前线的忠贞伙伴，彼此扶持、团结一致的精神。台湾将与立陶宛在共同价值理念基础上，坚守彼此共同珍视的自由民主，一同为永续发展注入良善的循环，携手在全球尖端产业共创双赢。